امام جمعه کرج: امیدآفرینی باید به راهبردی ملی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، در خطبه‌های نماز جمعه کرج با استناد به یکی از حکمت‌های نهج‌البلاغه اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) هشدار می‌دهند که پرداختن به کارهای متعدد می‌تواند انسان را از تدبیر صحیح بازدارد.

وی ادامه داد: هر فرد باید با توجه به ظرفیت و توان خود مسئولیت بپذیرد و از ورود همزمان به امور مختلف که موجب نیمه‌تمام ماندن کارها می‌شود، اجتناب کند.

امام جمعه کرج با تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، به شرایط دشوار خاندان امام موسی کاظم(ع) اشاره کرد و گفت: این خاندان در برابر ظلم و انحراف ایستادگی کردند و حضرت معصومه(س) نیز از کودکی شاهد فشارهای حکومت بر پدر و برادر بزرگوار خود بود.

حسینی‌همدانی افزود: حضرت معصومه(س) برای یاری امام رضا(ع) راهی خراسان شد، اما در جریان این سفر، کاروان ایشان مورد حمله عوامل حکومت قرار گرفت و تعدادی از همراهان آن حضرت به شهادت رسیدند.

وی بیان کرد: حضرت معصومه(س) پس از ورود به قم، ۱۷ روز در این شهر اقامت داشت و سپس دار فانی را وداع گفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز حضرت معصومه(س) را الگویی برای دختران جامعه دانست و عنوان کرد: زندگی آن حضرت نشان می‌دهد دستیابی به دانش و برخورداری از مراتب معنوی می‌تواند در کنار یکدیگر قرار گیرد.

تربیت نسل آینده از خانواده آغاز می‌شود

حسینی‌همدانی با اشاره به جایگاه دختران در ساختار خانواده و جامعه گفت: دختران امروز، مادران، همسران و تربیت‌کنندگان نسل آینده هستند و آسیب دیدن اخلاق، عفت و حیا می‌تواند پیامدهای خود را ابتدا در خانواده و سپس در جامعه نشان دهد.

وی درباره موضوع حجاب نیز اظهار کرد: رعایت حجاب شرعی باید از دوران کودکی و در محیط خانواده آغاز شود و در کنار آن، فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مستمر و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.

حجاب نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت است

امام جمعه کرج با بیان اینکه برخی مسائل ممکن است از سطح فردی به یک موضوع اجتماعی تبدیل شوند، گفت: زمانی که از یک مسئله اجتماعی برای آسیب زدن به کیان کشور و اقتدار جامعه استفاده شود، دستگاه‌های مسئول باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.

وی با انتقاد از اکتفا کردن به عنوان کلی «کار فرهنگی» افزود: کسانی که از اقدامات فرهنگی سخن می‌گویند باید مشخص کنند طی ۲۲ ماه گذشته چه اقدامات رسمی، عملی و اثربخشی در این حوزه انجام داده‌اند.

حسینی‌همدانی تأکید کرد: موضوع حجاب باید با برنامه، اعتماد، عقلانیت و مدیریت دنبال شود و نباید اجازه داد هیجان و شعارزدگی جای اقدامات اصولی را بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز بر نقش زنان در این عرصه تأکید کرد و گفت: بانوان باید با برنامه و رویکرد عقلانی در موضوع حجاب کنشگری داشته باشند.

وی افزود: معرفی الگوهایی که نشان می‌دهند دختران ایرانی می‌توانند ضمن پایبندی به ارزش‌های خود، در عرصه‌های علمی و اجتماعی نیز موفق باشند، ضروری است.

حسینی‌همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی، از تلاش‌های خانواده بزرگ تعلیم و تربیت قدردانی کرد و برای دانش‌آموزان، معلمان و اولیای مدارس سالی همراه با سلامت و موفقیت آرزو کرد.

وی با اشاره به حدیث «الناس معادن کمعادن الذهب والفضة» گفت: همان‌گونه که در معادن، طلا و نقره نهفته است، در وجود انسان‌ها نیز استعدادهای ارزشمندی وجود دارد که باید شناسایی و شکوفا شود.

امام جمعه کرج نقش مربیان، به‌ویژه معلمان دوره ابتدایی و کودکی، را در شناسایی ظرفیت‌های دانش‌آموزان مهم دانست و گفت: بخش قابل توجهی از استعدادهای کودکان تنها در صورت هدایت و توجه صحیح آشکار می‌شود.

حسینی‌همدانی با تفکیک میان علاقه و استعداد اظهار کرد: علاقه یک فرد به انجام کاری لزوماً به معنای برخورداری او از استعداد لازم برای آن کار نیست و ممکن است فرد سال‌ها در مسیری حرکت کند که با توانایی‌های واقعی او تناسب نداشته باشد.

وی افزود: باید علاقه و استعداد در کنار یکدیگر دیده شوند و مربی می‌تواند با هدایت صحیح، علاقه فرد را در مسیر استعدادهای او قرار دهد.

امام حسن عسکری(ع) ارتباط با شیعیان را سازماندهی کرد

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز همچنین با تبریک سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع)، به شرایط سیاسی دوران آن حضرت اشاره کرد و گفت: فضای نظامی و امنیتی سامرا نمادی از فشار و اختناق حاکم بر جامعه در دوره بنی‌عباس بود.

وی ادامه داد: امام حسن عسکری(ع) با وجود محدودیت‌های موجود، از این شرایط برای تقویت ارتباط با شیعیان استفاده کرد و شبکه وکالت را گسترش و سازماندهی داد.

حسینی‌همدانی این شبکه را ساختاری غیرمتمرکز و چندوجهی توصیف کرد که وظایف مختلف فقهی، مالی، امنیتی و سیاسی را بر عهده داشت.

آماده‌سازی جامعه شیعه برای عصر غیبت

امام جمعه کرج یکی از اقدامات مهم امام حسن عسکری(ع) را آماده کردن شیعیان برای دوران غیبت عنوان کرد و گفت: آن حضرت تلاش کرد جامعه شیعه را به شرایطی برساند که در نبود دسترسی مستقیم به امام، بتواند ارتباط و انسجام خود را حفظ کند.

وی افزود: در این مسیر، هدف آن بود که امید از یک احساس شخصی فراتر رفته و به یک باور و سرمایه مشترک اجتماعی تبدیل شود.

امیدآفرینی؛ عامل افزایش تاب‌آوری جامعه

حسینی‌همدانی در ادامه با تأکید بر نقش رسانه‌ها و مسئولان در تبیین ظرفیت‌های کشور اظهار کرد: معرفی توانمندی‌ها و تقویت امید اجتماعی باید به عنوان یک راهبرد کلان مورد توجه قرار گیرد، زیرا این مسئله در حفظ سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری کشور نقش دارد.

وی گفت: امید می‌تواند محرک پیشرفت و عامل پیوند و انسجام جامعه باشد، در حالی که گسترش ناامیدی زمینه کاهش مشارکت اجتماعی و ایجاد رکود را فراهم می‌کند.

روایت امید به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز تأکید کرد: سخن گفتن از امید نباید به معنای چشم‌پوشی از مشکلات و واقعیت‌های دشوار باشد، بلکه باید واقعیت‌ها به صورت متوازن بیان و در کنار آنها، راهکارهای عبور از مشکلات نیز ارائه شود.

وی افزود: هر روایتی که موجب تضعیف روحیه امید در جامعه شود، می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود و از این منظر باید در نحوه روایت مسائل دقت کرد.

حسینی‌همدانی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس اظهار کرد: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با تکیه بر مقاومت، امید و انتظار فرج توانست در برابر دشمن ایستادگی کند.

وی افزود: امام خمینی(ره) بر این موضوع تأکید داشتند که ملت ایران در جنگ تحمیلی در برابر قدرت‌های شرق و غرب ایستاد و این تجربه نشان داد ملت‌ها می‌توانند در برابر قدرت‌های بزرگ مقاومت کنند.

الگوی امام عسکری(ع) برای شرایط امروز

امام جمعه کرج در پایان با اشاره به سیره اجتماعی و سیاسی امام حسن عسکری(ع) خاطرنشان کرد: تجربه آن حضرت نشان می‌دهد حتی در شرایط دشوار و همراه با محدودیت نیز می‌توان با تکیه بر امید، انتظار فرج و تقویت ارتباطات اجتماعی، جامعه را منسجم و برای آینده آماده کرد.