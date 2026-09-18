تحقق ۱۰۳ درصدی درآمدهای شهرداری شیراز در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا اسماعیلی با اشاره به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری شیراز به شورای اسلامی شهر، گفت: این گزارش پیش از فرارسیدن مهلت قانونی ۳۱ شهریورماه به شورا ارائه شده است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه یکی از مهمترین اسناد ارزیابی عملکرد مالی مدیریت شهری است، افزود: گزارش مربوط به عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ پیش از سررسید قانونی در اختیار شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط و مشکلات موجود، درآمدهای مصوب شهرداری شیراز ۱۰۳ درصد محقق شد و مجموع هزینههای جاری و عمرانی نیز به ۱۰۲ درصد میزان پیشبینیشده رسید.
درآمدهای شهرداری فراتر از پیشبینی بودجه
اسماعیلی تحقق ۱۰۳ درصدی درآمدها را بیانگر عملکرد مالی شهرداری در اجرای بودجه سالانه دانست و گفت: دستیابی به این میزان تحقق، حاصل تلاش مجموعه حوزههای مختلف شهرداری و پیگیری برای تأمین منابع مورد نیاز اجرای برنامههای مدیریت شهری بوده است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز همچنین از همراهی شهروندان در پرداخت عوارض تقدیر کرد و گفت: مشارکت شهروندان و پرداخت بهموقع عوارض، نقش مؤثری در تأمین منابع شهرداری و استمرار ارائه خدمات شهری دارد.
وی با اشاره به نقش شورای اسلامی شهر و مدیریت ارشد شهرداری در اجرای بودجه بیان کرد: تحقق این ارقام نتیجه همکاری و هماهنگی میان بخشهای مختلف شهرداری، شورای اسلامی شهر و شهروندان است.
تفریغ بودجه؛ مبنای ارزیابی عملکرد مالی
اسماعیلی تأکید کرد: ارائه تفریغ بودجه در موعد مقرر، امکان بررسی دقیقتر عملکرد مالی شهرداری و میزان تحقق برنامهها و اعتبارات مصوب را برای شورای اسلامی شهر فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ اکنون برای بررسی و طی مراحل قانونی در اختیار شورای اسلامی شهر شیراز قرار گرفته است.
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