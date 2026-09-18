امام جمعه موقت گناوه: تجربه سوریه و یمن پیامدهای سازش و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نصرالله موسوی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گناوه با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و ترک محرمات اظهار کرد: علاج دلبستگی به دنیا، تقوای الهی است و انسان باید در مسیر زندگی، خداوند را محور قرار دهد.

وی با اشاره به تحولات منطقه، به مقایسه وضعیت سوریه و یمن پرداخت و افزود: شرایط کنونی این دو کشور می‌تواند برای سایر کشورها و ملت‌ها درس‌آموز باشد.

سوریه؛ تجربه‌ای از پیامدهای سازش

امام جمعه موقت گناوه با بیان اینکه سوریه با اعتماد به کشورهای غربی نتوانست شرایط خود را بهبود ببخشد، گفت: این کشور نه‌تنها در ابعاد امنیتی، اقتصادی و سیاسی به شرایط مطلوب نرسید، بلکه با مشکلات و چالش‌های بیشتر و شرایط دشواررتری مواجه شد.

وی ادامه داد: از یک سو اعتراضات داخلی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی وجود دارد و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی و غاصب در حال پیشروی و تسلط بر مناطق بیشتری از خاک سوریه است.

حجت الاسلام موسوی‌نسب با اشاره به سیاست‌های اقتصادی و تبلیغاتی حکومت جدید و خودخوانده سوریه بیان کرد: مشکلات سوریه ماهیتی زیرساختی دارد و واردات کالاهای مصرفی غربی و لوکس وارداتی نمی‌تواند مشکلات اساسی این کشور را حل کند و تنها جیب شرکت های غربی را پر خواهد کرد.

وی افزود: تجربه سوریه نشان می‌دهد اتکا به کشورهای غربی لزوماً به آرامش و ثبات پایدار منجر نمی‌شود و این تجربه در برابر رویکرد مقاومت قابل مقایسه است که چاره کار تنها مقاومت خواهد بود و سرخم کردن و سازش در برابر استکبار جهانی و غرب نیست .

یمن؛ نمونه‌ای از ایستادگی و مقاومت

امام جمعه موقت گناوه در ادامه با اشاره به شرایط یمن گفت: این کشور با وجود فشارهای اقتصادی و مشکلات فراوان، با اتخاذ رویکرد مبتنی بر استقامت و مقاومت توانسته جایگاه قابل توجهی در معادلات منطقه‌ای به دست آورد.

وی افزود: جایگاه یمن در تنگه باب‌المندب و نقش و جایگاهی که این کشور در معادلات منطقه‌ای پیدا کرده است، می‌تواند در آینده ظرفیت‌های اقتصادی جدیدی برای آن ایجاد کند.

حجت الاسلام موسوی‌نسب تصریح کرد: وضعیت کنونی اسفناک سوریه و دستاوردها و پیروزی های یمن قهرمان، دو نمونه متفاوت از پیامدهای سازش و مقاومت هستند که می‌توان از آنها درس گرفت.

وحدت؛ مسیر دستیابی به ایران قوی‌تر

وی با اشاره به حضور مردم در میدان‌های مختلف اظهار کرد: حضور بیش از ۲۰۰ شب مردم در میدان‌ها، نویدبخش آینده‌ای روشن است؛ آینده‌ای که از اراده‌های استوار مردمی طلوع خواهد کرد که همواره و در همه عرصه های پایه های اصلی این سرزمین بوده و خواهند بود.

امام جمعه موقت گناوه با تأکید بر نقش مردم در استحکام کشور گفت: همان‌گونه که رهبرحکیم و فرزانه انقلاب نیز بر آن تأکید کرده‌اند، دستیابی به ایران قوی‌تر از مسیر وحدت میان اقشار مختلف جامعه می‌گذرد.

وی افزود: حفظ وحدت «مقدس » و پرهیز از اختلاف و مراعات یکدیگر، وظیفه همگانی و شرعی همه مردم است و دستگاه‌های مسئول نیز باید با تلاش شبانه‌روزی، خدمتگزاری شایسته و در شان ملت را همانند همیشه در دستور کار خود قرار دهند.

شهریار؛ نماد ماندگاری شعر و ادب فارسی

حجت الاسلام موسوی‌نسب در ادامه با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو گفت: جمعه ۲۷ شهریور، روز بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی است و این مناسبت فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه شعر و ادب فارسی، میراث ادبی ایران و نقش شاعران و ادیبان در تداوم و بالندگی زبان فارسی به شمار می‌رود.

وی یاد و خاطره استاد شهریار را گرامی داشت.

امام حسن عسکری(ع)؛ الگوی مقاومت در برابر فشارها

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) گفت: آن حضرت با وجود فشارها و مراقبت‌های امنیتی حکومت عباسی، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و علمی خود را در مسیر حفظ اسلام و تشیع و مقابله با اندیشه‌های ضداسلامی و ضدشیعی ادامه دادند.

وی افزود: سالروز ولادت یازدهمین پیشوای شیعیان فرصتی برای بازخوانی سیره و معارف آن حضرت است.

حضرت معصومه(س)؛ الگوی جامع برای دختران جامعه

حجت الاسلام موسوی‌نسب همچنین با تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: حضرت معصومه(س) نمونه‌ای تمام عیار از شیعه تراز در تزکیه نفس، ولایت‌مداری و دفاع از حقیقت هستند و می‌توان ایشان را الگویی جامع معرفتی، اخلاقی، ولایی و اجتماعی برای همه شیعیان به ویژه زنان و دختران جامعه دانست.

وی با اشاره به اهمیت توجه به الگوهای فرهنگی برای نسل جوان افزود: در شرایط کنونی که دشمن برای تغییر ذائقه، نگرش، روابط و آرزوهای دختران و جوانان جامعه برنامه‌ریزی می‌کند و از این طریق در تلاش است تا بنیان خانواده و جامعه دینی را تحت تأثیر قرار دهد معرفی الگوی جامع و شایسته همچون حضرت معصومه (س) اهمیت فراوان دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

دفاع مقدس؛ نماد ایستادگی ملت ایران

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به سالروز آغازجنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس بیان کرد: انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس، ثبات و امنیت کشور، تمامیت ارضی و حفاظت از مرزهای ایران را که با تهدید جدی دشمنان مواجه بود، حفظ کرد.

وی افزود: پیروزی ایران اسلامی در جنگ هشت‌ساله و شکست رژیم بعث عراق و حامیان آن، یکی از تجربه‌های مهم تاریخ معاصر کشور و معجزه قرن است و باید ابعاد مختلف آن برای نسل جوان تبیین شود.

بازگشایی مدارس؛ آغاز بهار علم و دانش

حجت الاسلام موسوی‌نسب با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تعلیم و تربیت در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و آنچه نظام تعلیم و تربیت را ممتاز می‌کند، توجه همزمان به انسان‌سازی، اخلاق حسنه و رشد و بالندگی انسان است.

وی این مناسبت را به فرهنگیان، دانشگاهیان و دانش‌آموزان تبریک گفت.

امام جمعه موقت گناوه همچنین با اشاره به سالروز ولادت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران گفت: قیام امام خمینی(ره) از جنس قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بود و زمینه بیداری آزادی‌خواهان جهان را فراهم کرد.

وی همچنین اول مهر را روز پرچم عنوان کرد و گفت: این مناسبت همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، با هدف تقویت روحیه ملی گرایی و هویت ایرانی اسلامی گرامی داشته می‌شود.

گرامیداشت شهدای منا

حجت الاسلام موسوی‌نسب با اشاره به روز بزرگداشت شهدای منا اظهار کرد: فاجعه منا در سال ۱۳۹۴ یکی از حوادث تلخ تاریخ حج بود که در جریان آن هزاران زائر خانه خدا، از جمله بیش از ۴۶۰ زائر ایرانی، جان خود را از دست دادند و به شهادت رسیدند.

وی یاد و خاطره شهدای منا را گرامی داشت و برای آنان از درگاه خداوند متعال طلب رحمت و مغفرت کرد.