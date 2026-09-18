مطالبه امام جمعه دشتی برای بررسی قبوض آب و برق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا زاهددوست عصر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با اشاره به اهمیت استقامت و توکل اظهار کرد: مردم ایران در ۲۰۰ روز گذشته با حضور و استقامت خود در میدان، نشان داده‌اند که به وعده‌های الهی باور دارند و این ایستادگی، قطعاً زمینه‌ساز اجابت و نصرت خداوند خواهد بود.

وی افزود: در روایات بر تضرع و استغاثه جمعی تأکید شده است و انسان باید به مرحله اضطرار برسد تا امداد الهی شامل حال او شود؛ بالاترین امداد الهی نیز ظهور حجت خدا است و باید با تضرع و دعا، ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) را طلب کنیم.

«آدینه شهدایی» به یاد سردار شهید حسین بردستانی

امام جمعه دشتی با اشاره به اجرای طرح «آدینه شهدایی» در نماز جمعه این هفته خورموج گفت: این آیین به یاد و نام سردار سرافراز شهید حسین بردستانی برگزار می‌شود؛ شهیدی که از چهره‌های مؤثر در حفظ امنیت و اطلاعات راهبردی نیروی دریایی سپاه در منطقه جنوب کشور بود و در جریان جنگ رمضان و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در جزیره قشم، هنگام انجام وظیفه در محل کار خود به شهادت رسید.

زاهددوست همچنین با تبریک هشتم ربیع‌الثانی، سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع)، دهم ربیع‌الثانی و سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) را گرامی داشت و اظهار کرد: حضرت معصومه (س) الگویی جامع برای دختر مسلمان است؛ بانویی که علم و بصیرت، عفاف، مسئولیت‌پذیری، حضور اجتماعی، ولایت‌مداری و مقاومت در برابر طاغوت را در وجود خود جمع کرده است.

وی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند دختر مسلمان را از این ترکیب ارزشمند جدا و به موجودی بی‌هویت، بی‌حیا و منفعل تبدیل کند، در حالی که الگوی حضرت معصومه (س) نشان می‌دهد دختر مسلمان می‌تواند هم عفیف و پاکدامن، هم عالم و آگاه و هم در جامعه حضوری مؤثر داشته و مدافع ولایت و ارزش‌های اسلامی باشد.

امام جمعه دشتی معرفی و ترویج این الگوهای اصیل را از اولویت‌های فرهنگی جامعه دانست.

دفاع مقدس؛ الگویی برای مقاومت امروز

زاهددوست با گرامیداشت ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امام شهید ما اهداف دشمنان از تحمیل جنگ هشت‌ساله بر ایران اسلامی را مهار اسلام انقلابی، تضعیف و براندازی انقلاب اسلامی، تجزیه ایران، جلوگیری از سازندگی و پیشرفت کشور و حفاظت از رژیم صهیونیستی برشمرده بودند.

وی گفت: امروز نیز با دقت در تحولات می‌توان دید که اهداف دشمن تغییر نکرده، بلکه ابزارها و شیوه‌ها تغییر کرده است و دشمن به جای جنگ سخت تمام‌عیار، بیشتر از جنگ ترکیبی، تحریم، فشار اقتصادی، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی و اختلاف‌افکنی استفاده می‌کند.

امام جمعه دشتی وحدت ملی، اعتماد متقابل مردم و مسئولان، پیشرفت علمی، اقتصادی و صنعتی، حفظ اسلام انقلابی، مقابله با رژیم صهیونیستی و مقاومت فعال و بازدارندگی بالا را از الزامات مقابله با دشمن عنوان کرد.

وی با اشاره به تحولات منطقه افزود: گسترش مقاومت به سایر نقاط جهان با هدف مقابله با استکبار جهانی از اهداف جمهوری اسلامی بوده و امروز بخشی از تجربه دفاع مقدس را مردم یمن اجرا می‌کنند.

زاهددوست با اشاره به نقش یمن در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: یمن معادلات استکبار را به هم ریخته و تسلط جبهه مقاومت بر شریان حیاتی تجارت جهانی در باب‌المندب، معادلات جدیدی را رقم زده است.

وی ادامه داد: آزادسازی مناطق راهبردی یمن و تسلط بر باب‌المندب، از نگاه ما همانند آزادسازی خرمشهر، تحقق وعده الهی و حاصل ایمان، توکل و استقامت رزمندگان است. سنت نصرت الهی نشان می‌دهد یاری خداوند با یاری دین او گره خورده است.

آغاز سال تحصیلی با محوریت مقاومت و ایثار

امام جمعه دشتی با تبریک اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه را تبریک گفت و اظهار کرد: زنگ مهر امسال با عنوان «در میدان حاضر» و با گرامیداشت امام شهید و همه دانش‌آموزان شهید، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب، نواخته خواهد شد.

وی افزود: امسال باید بیش از هر سال در مدارس، مفاهیم شهادت‌طلبی، ایثارگری، مقاومت و ظلم‌ستیزی مورد توجه قرار گیرد و پیوند مبارک مسجد و مدرسه به عنوان یکی از شروط تحقق تمدن اسلامی تقویت شود.

زاهددوست در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به مطالبه مردم درباره قبوض آب و برق اظهار کرد: در روزهای اخیر افزایش قابل توجه مبلغ برخی قبوض موجب نگرانی و نارضایتی مردم شده است و از مسئولان انتظار می‌رود علت افزایش مبالغ را با جدیت بررسی و برای مردم شفاف‌سازی کنند.

وی تأکید کرد: در مواردی که محاسبه اشتباه یا غیرمتعارف صورت گرفته است، باید اصلاح و رسیدگی سریع انجام شود.

امام جمعه دشتی گفت: در کنار مدیریت مصرف و رعایت الگوی مصرف، توان اقتصادی خانواده‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات مربوط به هزینه‌های آب و برق با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم اجرا شود.