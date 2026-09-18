به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌ نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: شرایط زندگی آن حضرت از نظر فشارهای سیاسی و اجتماعی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ ائمه اطهار (ع) بود و حکومت عباسی با اعمال محدودیت‌های گسترده تلاش می‌کرد از تحقق وعده الهی درباره ولادت منجی موعود جلوگیری کند.

وی با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری (ع) افزود: حکومت بنی‌عباس تصور می‌کرد با کنترل شدید و محدود کردن امام می‌تواند نسل ایشان را قطع کند، اما اراده الهی بر تحقق وعده خود قرار گرفت و خداوند فرزندی را به آن حضرت عطا کرد که ادامه‌دهنده مسیر امامت و تحقق‌بخش وعده‌های الهی است.

امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه این روایت پیام‌های مهمی برای جامعه اسلامی دارد، تصریح کرد: قدرت‌های مادی با وجود همه برنامه‌ریزی‌ها و فشارها نمی‌توانند در برابر اراده الهی ایستادگی کنند و دشمنان هرچند قادرند شرایط را دشوار سازند، اما نمی‌توانند مانع تحقق خواست خداوند شوند.

کرامتی ادامه داد: تحقق وعده‌های الهی وابسته به فراهم بودن همه شرایط ظاهری نیست و چه‌بسا در اوج سختی‌ها و زمانی که از نگاه مادی همه راه‌ها بسته به نظر می‌رسد، امداد الهی به یاری مؤمنان می‌آید.

وی با تأکید بر ضرورت عمل به تکلیف الهی گفت: مؤمنان وظیفه دارند در هر شرایطی به تکالیف خود عمل کنند و نباید تحقق وعده‌های الهی را صرفاً بر اساس محاسبات مادی ارزیابی کنند.

امام جمعه گلپایگان امیدآفرینی در شرایط دشوار را یکی از مهم‌ترین پیام‌های سیره اهل‌بیت (ع) دانست و گفت: خداوند متعال کار خود را در زمان مقرر به انجام می‌رساند و همان‌گونه که با وجود همه فشارها و محدودیت‌ها ولادت حضرت ولی‌عصر (عج) محقق شد، وعده الهی درباره گسترش عدالت و برچیده شدن ظلم نیز تحقق خواهد یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرارسیدن ایام رحلت یا شهادت حضرت فاطمه معصومه (س) اشاره کرد و گفت: حضرت معصومه (س) الگوی کامل و در تراز جامعه اسلامی هستند و همه اقشار جامعه به ویژه بانوان و دختران می‌توانند سبک زندگی خود را بر اساس سیره آن حضرت تنظیم کنند.

کرامتی افزود: حضرت معصومه (س) در بیت رسالت، ولایت و امامت تربیت یافتند و شخصیت علمی، معنوی و اخلاقی ایشان موجب شده است که امروز بارگاه نورانی آن حضرت در قم محل رجوع و توجه مؤمنان و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) از سراسر جهان باشد.

وی با اشاره به هجرت حضرت معصومه (س) از مدینه به سوی خراسان اظهار کرد: این سفر صرفاً یک جابه‌جایی معمولی نبود، بلکه هجرتی سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رفت و همین مسئله موجب شد حاکمان وقت نسبت به ایشان حساسیت داشته باشند.

امام جمعه گلپایگان ادامه داد: بر اساس برخی نقل‌ها، آن حضرت در جریان این هجرت بر اثر شرایط سخت سفر یا در نتیجه مسمومیت به شهادت رسیدند و زندگی مؤمنانه، عفیفانه و حضور مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی ایشان بود.