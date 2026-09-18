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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

وعده‌های الهی در سخت‌ترین شرایط نیز محقق می‌شود

وعده‌های الهی در سخت‌ترین شرایط نیز محقق می‌شود

گلپایگان_امام جمعه گلپایگان گفت:قدرت‌های مادی و دشمنان با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و محدودیت‌ها نمی‌توانند در برابر اراده الهی ایستادگی کنند و وعده‌های خداوند درباره تحقق عدالت محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌ نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: شرایط زندگی آن حضرت از نظر فشارهای سیاسی و اجتماعی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ ائمه اطهار (ع) بود و حکومت عباسی با اعمال محدودیت‌های گسترده تلاش می‌کرد از تحقق وعده الهی درباره ولادت منجی موعود جلوگیری کند.

وی با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری (ع) افزود: حکومت بنی‌عباس تصور می‌کرد با کنترل شدید و محدود کردن امام می‌تواند نسل ایشان را قطع کند، اما اراده الهی بر تحقق وعده خود قرار گرفت و خداوند فرزندی را به آن حضرت عطا کرد که ادامه‌دهنده مسیر امامت و تحقق‌بخش وعده‌های الهی است.

امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه این روایت پیام‌های مهمی برای جامعه اسلامی دارد، تصریح کرد: قدرت‌های مادی با وجود همه برنامه‌ریزی‌ها و فشارها نمی‌توانند در برابر اراده الهی ایستادگی کنند و دشمنان هرچند قادرند شرایط را دشوار سازند، اما نمی‌توانند مانع تحقق خواست خداوند شوند.

کرامتی ادامه داد: تحقق وعده‌های الهی وابسته به فراهم بودن همه شرایط ظاهری نیست و چه‌بسا در اوج سختی‌ها و زمانی که از نگاه مادی همه راه‌ها بسته به نظر می‌رسد، امداد الهی به یاری مؤمنان می‌آید.

وی با تأکید بر ضرورت عمل به تکلیف الهی گفت: مؤمنان وظیفه دارند در هر شرایطی به تکالیف خود عمل کنند و نباید تحقق وعده‌های الهی را صرفاً بر اساس محاسبات مادی ارزیابی کنند.

امام جمعه گلپایگان امیدآفرینی در شرایط دشوار را یکی از مهم‌ترین پیام‌های سیره اهل‌بیت (ع) دانست و گفت: خداوند متعال کار خود را در زمان مقرر به انجام می‌رساند و همان‌گونه که با وجود همه فشارها و محدودیت‌ها ولادت حضرت ولی‌عصر (عج) محقق شد، وعده الهی درباره گسترش عدالت و برچیده شدن ظلم نیز تحقق خواهد یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرارسیدن ایام رحلت یا شهادت حضرت فاطمه معصومه (س) اشاره کرد و گفت: حضرت معصومه (س) الگوی کامل و در تراز جامعه اسلامی هستند و همه اقشار جامعه به ویژه بانوان و دختران می‌توانند سبک زندگی خود را بر اساس سیره آن حضرت تنظیم کنند.

کرامتی افزود: حضرت معصومه (س) در بیت رسالت، ولایت و امامت تربیت یافتند و شخصیت علمی، معنوی و اخلاقی ایشان موجب شده است که امروز بارگاه نورانی آن حضرت در قم محل رجوع و توجه مؤمنان و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) از سراسر جهان باشد.

وی با اشاره به هجرت حضرت معصومه (س) از مدینه به سوی خراسان اظهار کرد: این سفر صرفاً یک جابه‌جایی معمولی نبود، بلکه هجرتی سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رفت و همین مسئله موجب شد حاکمان وقت نسبت به ایشان حساسیت داشته باشند.

امام جمعه گلپایگان ادامه داد: بر اساس برخی نقل‌ها، آن حضرت در جریان این هجرت بر اثر شرایط سخت سفر یا در نتیجه مسمومیت به شهادت رسیدند و زندگی مؤمنانه، عفیفانه و حضور مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی ایشان بود.

کد مطلب 6950672

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