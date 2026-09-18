امام جمعه بوشهر: مسئولان در برابر دشمن نباید کوتاه بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با تبریک میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: دوران امامت امام حسن عسکری (ع) یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخ اسلام بود و ایشان با وجود قرار داشتن در فضای بسته سامرا، جهان اسلام را مدیریت کردند و موجب اقتدار مکتب اهل‌بیت (ع) شدند.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: هشت سال دفاع مقدس از ایام‌الله تاریخ ایران است که درس‌هایی همچون وحدت، ایمان به خدا، مقاومت و پایداری را برای ملت ایران به یادگار گذاشت. در آن دوران، مسئولان و مردم با یک‌دلی و آرایش مناسب در برابر دشمن ایستادند و مسیر پیروزی را هموار کردند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به رحلت شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: شأن این بانوی بزرگوار نزد خداوند قابل توصیف نیست و از مراکز فرهنگی انتظار می‌رود ضمن برگزاری مراسم باشکوه، آموزه‌های زندگی ایشان را برای جامعه تبیین کنند.

مطالبه مردم؛ اقتدار در برابر دشمن و حل مشکلات معیشتی

صفایی‌بوشهری با اشاره به حضور مردم در میادین و خیابان‌ها اظهار کرد: دویستمین شب حضور مردم در میادین شهرها و روستاهای ایران، از جلوه‌های کم‌نظیر در تاریخ انقلاب‌های جهان است.

وی افزود: برخلاف برخی مقاطع جنگ‌های جهانی که مردم به پناهگاه‌ها می‌رفتند، مردم ایران اعم از زن و مرد در کنار نظام و تحت فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای دفاع از حریم ایران و مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی در صحنه حضور دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با قدردانی از رسانه‌ها، مداحان، مجریان، نیروهای امنیتی و موکب‌داران برای انعکاس این حضور، به مطالبات مردم از مسئولان اشاره کرد و گفت: نخستین مطالبه مردم، اطاعت کامل مسئولان از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: مردم تأکید دارند مسئولان در برابر دشمن کوتاه نیایند؛ زیرا تجربه نشان داده است هرگاه با اقتدار ظاهر شویم، دشمن عقب‌نشینی می‌کند و ضعف در برابر دشمن، موجب جسارت بیشتر او خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت مدیریت وضعیت معیشتی مردم اظهار کرد: مسئولان باید برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی که بخش قابل توجهی از آنها قابل رفع است، از تجربه کارشناسان و ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی استفاده کنند و اجازه ندهند مردمی که این‌چنین پای کار انقلاب هستند، تحت فشار اقتصادی قرار گیرند.

صفایی‌بوشهری همچنین حل مسائل فرهنگی را ضروری دانست و افزود: دستگاه‌هایی که دارای بودجه و قرارگاه‌های تخصصی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب هستند، باید در این زمینه اقدام عملی داشته باشند و اجازه ندهند انحرافات اخلاقی در جامعه گسترش پیدا کند.

وی برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و سوداگران شرایط جنگی را خواستار شد و خطاب به مسئولان و فعالان سیاسی گفت: طبق حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایجاد تفرقه، توهین و درگیری میان جریان‌های سیاسی ممنوع است و همه باید برای حفظ وحدت اجتماعی تلاش کنند.

امام جمعه بوشهر خدمت به مردم را مهم‌ترین وظیفه مسئولان دانست و اظهار کرد: خدمت به مردم مهم‌ترین وظیفه مسئولان است و مسئولی که خدمتگزار مردم نباشد، شایستگی جایگاه خود را ندارد.

وی همچنین با قدردانی از اقدام سریع برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند گفت: نهادها و خیرین باید با سرعت در تأمین کیف و لوازم‌التحریر دانش‌آموزان کم‌برخوردار مشارکت کنند؛ چرا که این اقدام خیر آثار و برکات فراوانی در دنیا و آخرت دارد.

دفاع مقدس؛ نمونه‌ای از ایام‌الله

صفایی‌بوشهری در خطبه نخست نماز جمعه با تبیین مفهوم ایام‌الله اظهار کرد: ایام‌الله روزهایی است که خداوند با اراده خود تحول بزرگی در تاریخ ایجاد کرده و آن واقعه به‌گونه‌ای در تاریخ نمایان می‌شود که برای آیندگان هم عبرت و هم درس‌آموز است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از ایام‌الله در تاریخ اسلام افزود: تبدیل شدن آتش نمرود به گلستان برای حضرت ابراهیم (ع)، شکست فرعون و نجات حضرت موسی (ع) و پیروزی پیامبر اکرم (ص) در جنگ بدر با وجود شمار و تجهیزات کمتر، از نمونه‌هایی است که در آنها اراده الهی فراتر از توان ظاهری بشر ظهور کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: خداوند به پیامبران تأکید کرده است که ایام‌الله را به مردم یادآوری کنند؛ چرا که این روزها یادآور نعمت‌هایی است که خداوند در تنگناهای زندگی به انسان‌ها عطا کرده است. اگر انسان با خدا باشد، خداوند نیز با او خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه انسان باید در زندگی فردی و اجتماعی خداوند را ناظر بر اعمال خود بداند، گفت: وعده الهی این است که مؤمنان پیروز خواهند بود و این قاعده در هشت سال دفاع مقدس نیز مشاهده شد.

صفایی‌بوشهری افزود: در دوران دفاع مقدس تمام جهان علیه ایران متحد شدند تا نظام اسلامی را شکست دهند، اما دشمنی که با تصور رسیدن چندروزه به تهران جنگ را آغاز کرده بود، پس از هشت سال با شکست مواجه شد و عزت ایران اسلامی به جهانیان ثابت شد.