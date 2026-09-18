ماموستا امامی: عوامل شهادت روحانیون شناسایی و به سزای اعمال خود برسند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد با تسلیت شهادت جمعی از روحانیون جنوب کشور اظهار کرد: روحانیون اهل سنت همواره در مسیر حفظ وحدت، آرامش و انسجام جامعه گام برداشته‌اند و تلاش آنان برای تقویت همبستگی میان مردم، موجب شده است دشمنان از این قشر احساس نگرانی کنند.

وی افزود: روحانیون و علمای اهل سنت در طول سال‌های گذشته همواره بر ضرورت حفظ وحدت میان مردم و دوری از اختلاف و تفرقه تأکید داشته‌اند و در شرایط مختلف، مردم را به آرامش، همدلی و حفظ انسجام اجتماعی دعوت کرده‌اند.

امام جمعه مهاباد گفت: انتظار می‌رود مسئولان امنیتی کشور که در گذشته نیز توانایی خود را در شناسایی و برخورد با عوامل ایجاد ناامنی نشان داده‌اند، با جدیت این موضوع را پیگیری کنند و عوامل این اقدامات را شناسایی و دستگیر کنند.

ماموستا امامی تاکید کرد: برخورد با افرادی که به دنبال ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش جامعه هستند، مطالبه مردم است و لازم است دستگاه‌های مسوول ضمن برخورد قاطع با عوامل این حوادث، نتایج اقدامات خود را نیز برای مردم تشریح کنند.

وی با اشاره به فرارسیدن ۳۱ شهریور و سالروز آغاز جنگ تحمیلی اظهار کرد: صدام جنایتکار با همراهی برخی متحدان خود جنگ هشت ساله را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد که در جریان آن خسارت‌های فراوانی به کشور وارد شد و شمار زیادی از هموطنان به شهادت رسیدند.

امام جمعه مهاباد گفت: استان‌های مرزی کشور به ویژه مردم اهل سنت نیز در کنار سایر اقوام و مذاهب کشور در دفاع از ایران اسلامی حضور داشتند و با تقدیم شهیدان، جانبازان و ایثارگران، نقش خود را در دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی ایران ایفا کردند.

ماموستا امامی با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار نفر از مردم اهل سنت در راه انقلاب و حفظ وحدت به شهادت رسیده‌اند، اظهار کرد: این جانفشانی‌ها نشان‌دهنده پایبندی مردم این مناطق به کشور، وحدت ملی و مقابله با دشمنان است.

وی ادامه داد: مردم مناطق مرزی در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در برابر تهدیدها و فشارها، از منافع ملی و امنیت کشور دفاع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند اختلافات قومی و مذهبی زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.

امام جمعه مهاباد همچنین با اشاره به حضور میدانی و شبانه‌ مردم اظهار کرد: مردم در صحنه‌های مختلف برای حفظ آرامش، امنیت و سربلندی کشور حضور میدانی و فعال داشته‌اند و این حضور و همراهی سرمایه ارزشمندی برای کشور است.

وی تاکید کرد: خداوند به مسئولان و مدیرانی که بدون طمع و خالصانه در مسیر خدمت به مردم و کشور تلاش می‌کنند، توفیق و سربلندی عطا کند.

ماموستا امامی افزود: خدمت به مردم باید با روحیه مسئولیت پذیری، صداقت و دلسوزی همراه باشد و مدیران و مسوولان نیز باید مشکلات مردم را از نزدیک ببینند و برای رفع آنها تلاش کنند.

وی با اشاره به نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی جدید نیز گفت: خیران و افراد توانمند باید به فکر دانش‌ آموزان و نوجوانانی باشند که در تامین نوشت‌ افزار، کیف، کفش و دیگر وسایل مورد نیاز مدرسه با مشکل مواجه هستند.

امام جمعه مهاباد اضافه کرد: این همدلی می‌تواند از نزدیک‌ترین افراد، از جمله همسایه، خانواده و بستگان آغاز شود تا دانش‌آموزان نیازمند نیز بتوانند سال تحصیلی را با آرامش و انگیزه بیشتری آغاز کنند.

ماموستا امامی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با تاکید بر آموزه‌های صلح‌طلبانه دین اسلام گفت: اسلام دین صلح و آشتی است و پیروان این دین را به زندگی مسالمت‌آمیز، برادری، احترام متقابل و پرهیز از خشونت و اختلاف دعوت می‌کند.