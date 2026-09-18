امام جمعه خوی: دشمن با جنگ شناختی دنبال شکاف میان مردم و مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حجت قاسم‌خانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خوی با اشاره به روز شعر و ادب فارسی، سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع)، وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، بر توجه به آموزه‌های دینی، فرهنگی و تاریخی تأکید کرد.

وی با گرامیداشت استاد سیدمحمدحسین شهریار اظهار کرد: شهریار شاعری ارادتمند به اهل‌بیت(ع) بود و در آثار خود از ولایت امیرالمؤمنین(ع)، ولایت فقیه، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دفاع کرده است.

امام جمعه خوی با اشاره به ولادت امام حسن عسکری(ع)، نامه آن حضرت به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری را از اسناد مهم دوره پیش از غیبت دانست و گفت: این نامه دارای نکات اعتقادی، فقهی، اجتماعی و سیاسی و هشداری نسبت به غفلت شیعیان از مسئولیت‌های خود و گرفتار شدن در دنیاست.

وی همچنین با اشاره به وفات حضرت فاطمه معصومه(س) و روایات مربوط به جایگاه قم، بر شناخت سیره و جایگاه آن حضرت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و سالروز آغاز جنگ تحمیلی گفت: دشمن با تحریک و حمایت از رژیم بعث عراق، تصرف خاک ایران، براندازی جمهوری اسلامی و از بین بردن گفتمان انقلاب اسلامی را دنبال می‌کرد، اما مقاومت ملت ایران اجازه تحقق این اهداف را نداد.

وی افزود: در دفاع مقدس حدود ۲۴۰ هزار نفر به شهادت رسیدند و شمار زیادی جانباز و آزاده شدند و آزادگان سال‌ها رنج اسارت را تحمل کردند؛ مردم و خانواده‌ها نیز پشتیبان رزمندگان بودند و در نهایت حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن باقی نماند.

امام جمعه خوی با اشاره به بیانات «قائد شهید» اظهار کرد: هرچه از لحاظ زمان از دفاع مقدس دور می‌شویم، باید از لحاظ معرفت به آن نزدیک‌تر شویم و نسل جدید باید با واقعیت‌ها و درس‌های آن دوران آشنا باشد. وی خوداتکایی، شناخت دوست و دشمن، شکستن هیبت قدرت‌های بزرگ و تقویت ریشه‌های انقلاب را از درس‌های دفاع مقدس برشمرد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در ادامه با تشریح نظریه پنج حلقه‌ای «جان واردن» گفت: دشمن علاوه بر مراکز تصمیم‌گیری و رهبری، زیرساخت‌های اقتصادی و حیاتی، شبکه حمل‌ونقل و ارتباطات و توان دفاعی را هدف قرار می‌دهد و در حلقه پنجم با تضعیف روحیه و اراده مردم، به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم، نیروهای مسلح و مسئولان است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر ایران و منطقه اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در کنار فشار نظامی و اقتصادی، انسجام و اراده جامعه ایران را نیز هدف قرار داده‌اند و مقابله با جنگ شناختی نیازمند تبیین و روشنگری از سوی اندیشمندان، روحانیون، دانشگاهیان، مبلغان، بسیج و ائمه جمعه است.

امام جمعه خوی با اشاره به نقش «رهبری شهید» و «رهبر جدید» در هدایت کشور در مقاطع مختلف، بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و با اشاره به تعبیر «جنگ احزاب» گفت: شرایط امروز نیز نیازمند صبر، تقوا، ایمان و ایستادگی است؛ همان‌گونه که در جنگ خندق، حضرت امیرالمؤمنین(ع) با رویارویی با عمرو بن عبدود نقش تعیین‌کننده‌ای در مقاومت مؤمنان داشت.

وی با استناد به آیات قرآن درباره صبر و مقاومت و پیروزی گروه اندک مؤمنان، فرهنگ «هیهات منا الذله» را از مبانی ایستادگی در برابر دشمن دانست.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی همچنین با اشاره به تحولات یمن و مقاومت انصارالله در برابر ائتلاف نظامی، مطالبی درباره توان موشکی، جنگ الکترونیک، عملیات فریب و حملات به زیرساخت ‌های نفتی مطرح کرد و گفت: تحولات یمن نشان داده است که مقاومت می‌تواند محاسبات قدرت‌های بزرگ و ائتلاف‌های نظامی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: کاهش عبور نفت از این مسیر در شرایط تنش، افزایش مخاطرات و هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی را به دنبال دارد و انرژی و اقتصاد نیز در کنار میدان نظامی به بخشی از معادلات درگیری‌های منطقه‌ای تبدیل شده است.

امام جمعه خوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی، تعلیم و تربیت را از مسائل اساسی جامعه دانست و با استناد به روایتی از امام صادق(ع)، بر یادگیری، عمل به آموخته‌ها و آموزش برای رضای خدا تأکید کرد.