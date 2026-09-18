به گزارش خبرنگار مهر، شیخ خلیل افرا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل‌سنت کنگان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: مجموعه آموزش‌وپرورش باید همه ظرفیت‌های خود را برای برگزاری باشکوه آیین بازگشایی مدارس به کار گیرد و هیچ عاملی نباید موجب اختلال در روند آغاز سال تحصیلی شود.

نماز جمعه این هفته جامعه اهل‌سنت کنگان با حضور جمع زیادی از نمازگزاران در مسجد جامع خلفای راشدین (رضی‌الله عنهم) این شهر برگزار شد.

تشریح مقام حضرت آدم (ع)

امام جمعه موقت اهل‌سنت کنگان در خطبه نخست نماز جمعه با تفسیر آیات و روایات مربوط به مقام و منزلت حضرت آدم (ع) اظهار کرد: خداوند حضرت آدم را به عنوان جانشین خود بر روی زمین معرفی کرد و مقام خلافت الهی را به او بخشید.

وی افزود: خداوند تمامی نام‌ها و اسرار آفرینش را به حضرت آدم (ع) آموزش داد و همین علم موجب برتری او بر فرشتگان شد و فرشتگان نیز به فرمان خداوند در برابر او سجده کردند.

تأکید بر حفظ وحدت جهان اسلام

افرا در ادامه خطبه دوم با اشاره به سیاست‌های آمریکا و متحدانش در منطقه برای ایجاد اختلاف میان کشورهای اسلامی گفت: مسلمانان باید هوشیار باشند، زیرا سیاست همیشگی آمریکا و متحدانش در منطقه بر پایه راهبرد تفرقه‌افکنی و ایجاد اختلاف استوار است.

وی هدف این سیاست را تضعیف جهان اسلام و جلوگیری از شکل‌گیری قدرت متحد اسلامی عنوان کرد و بر ضرورت حفظ هوشیاری، وحدت و انسجام میان مسلمانان تأکید کرد.

امام جمعه موقت اهل‌سنت کنگان همچنین با اشاره به دویستمین شب حضور مردم در خیابان‌ها اظهار کرد: حضور شبانه و حدود هفت‌ماهه مردم ایران در صحنه، به مسئولان و مدافعان امنیت کشور قوت قلب بخشید و دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشت.

وی وحدت، انسجام و همدلی شکل‌گرفته میان مردم را حاصل همین حضور خودجوش و پرشور دانست و افزود: این حضور نه بر اساس فرمان و بخشنامه، بلکه از عمق ایمان، بصیرت و عشق مردم به انقلاب و رهبری نشأت می‌گیرد.