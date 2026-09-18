حضور مردم در میادین موجب تقویت قدرت و امنیت کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر منصوری ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته رزن با اشاره به حضور و همراهی مردم در تحولات و حوادث ۲۰۰ شب گذشته، اظهار کرد: مردم با حضور خود در میدان و خیابانها در برابر برنامههای دشمن ایستادگی کردند و این حضور موجب تقویت مولفههای قدرت و امنیت کشور شد.
وی با بیان اینکه حضور مردم یکی از مهمترین مولفههای قدرت و امنیت کشور است، افزود: امنیتی که بر پایه مردم و حضور مردم شکل بگیرد میتواند یک مولفه مهم برای اقتدار کشور باشد.
امام جمعه رزن همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت و گفت: مهمترین پیام هشت سال دفاع مقدس این است که اگر یک ملت استقامت کند به پیروزی میرسد.
حجت الاسلام منصوری با اشاره به شرایط دوران دفاع مقدس و مقاومت مردم در آن دوران، عنوان کرد: امروز نیز در سومین دفاع مقدس قرار داریم و مردم ایران با ادامه استقامت و نیروهای مسلح با توانمندیهای دفاعی خود در برابر دشمن ایستادگی میکنند.
وی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ضمن قدردانی از مدیران، معلمان، دانشآموزان، دانشجویان و اساتید، خواستار فراهم شدن زمینه آغاز بانشاط سال تحصیلی شد.
امام جمعه رزن با بیان اینکه شرایط آغاز سال تحصیلی امسال با سالهای گذشته متفاوت است، افزود: امسال باید مدارس با شور، شوق، اشتیاق و نشاط، زمینه حضور دانشآموزان در سنگر علم و دانش را فراهم کنند.
حجت الاسلام منصوری همچنین با اشاره به شهادت جمعی از دانشآموزان در مدرسه شجره طیبه در مینا بر گرامیداشت یاد این دانشآموزان تاکید کرد و با اشاره به وقفه ایجادشده در آموزش حضوری دانشآموزان در سال گذشته، گفت: آموزش مجازی بهتنهایی نمیتواند زمینه رشد علمی و آموزشی دانشآموزان را بهطور کامل فراهم کند و باید کاستیهای آموزشی سال گذشته جبران شود.
امام جمعه رزن از مدیران و معلمان خواست در کنار تلاش برای ارتقای سطح آموزشی دانشآموزان نسبت به مسائل تربیتی، اخلاقی و معنوی آنها نیز توجه ویژه داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به نسل نوجوان و جوان، اظهار کرد: دانشآموزان امروز در معرض برنامهها و هجمههای مختلف قرار دارند و لازم است در کنار مجاهدت آموزشی و درسی، در حوزه تربیت، اخلاق و معنویت آنها نیز تلاش شود.
حجت الاسلام منصوری همچنین بر نقش معلمان در تقویت خودشناسی، دشمنشناسی، ملیگرایی، توجه به ارزشهای دینی و معنویت دانشآموزان تاکید کرد و خواستار تلاش بیشتر مجموعه آموزش و پرورش در این زمینه شد.
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