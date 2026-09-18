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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

معلمان با مساجد ارتباط داشته باشند

معلمان با مساجد ارتباط داشته باشند

همدان-امام جمعه درگزین گفت: خود معلمان نیز باید با مسجد ارتباط داشته باشند چراکه وظیفه معلم تنها آموزش نیست و تربیت و انسان‌سازی نیز بخشی از مسئولیت معلم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی هاشمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته درگزین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: مسجد تنها محل اقامه نماز و برگزاری مراسم مذهبی نیست بلکه می‌تواند در انسان‌سازی، خانواده‌سازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی نقش اساسی داشته باشد.

وی افزود: مسجد، مدرسه و خانواده سه ضلع یک مثلث هستند که باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و برای تربیت نسل آینده همکاری کنند.

امام جمعه درگزین با تاکید بر ضرورت ارتباط دانش‌آموزان با مسجد خطاب به مدیران مدارس و معلمان گفت: خود معلمان نیز باید با مسجد ارتباط داشته باشند چراکه وظیفه معلم تنها آموزش نیست و تربیت و انسان‌سازی نیز بخشی از مسئولیت معلم است.

حجت الاسلام هاشمی با اشاره به برخی آسیب‌های رفتاری در محیط مدارس، تصریح کرد: گاهی یک یا ۲ دانش‌آموز می‌توانند فضای فکری و آموزشی یک کلاس را تحت تاثیر قرار دهند و محیط را برای سایر دانش‌آموزان ناامن کنند، بنابراین آموزش و پرورش باید نسبت به این مسائل تدبیر جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: وقتی فضای کلاس برای دانش‌آموز ناامن و آشفته شود تمرکز ذهنی او از بین می‌رود و حتی دانش‌آموز مستعد و پرتلاش نیز ممکن است دچار افت تحصیلی و انفعال شود.

امام جمعه درگزین با تاکید بر ضرورت توجه به مشکلات معیشتی معلمان و دانش‌آموزان، گفت: در کنار توجه به مسائل معیشتی نباید از مسائل تربیتی دانش‌آموزان غافل شد و باید برای مشکلات رفتاری و اخلاقی در مدارس راهکارهای اساسی در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام هاشمی همچنین خواستار توجه بیشتر خیرین به دانش‌آموزان مستعد و کم‌برخوردار شد و بیان کرد: برخی دانش‌آموزان از استعداد و ضریب هوشی بالایی برخوردارند و می‌توانند در آینده منشا اثر در جامعه و کشور باشند اما مشکلات مالی و معیشتی ممکن است مانع ادامه تحصیل آنها شود.

وی با تاکید بر نقش مسجد در حمایت از دانش‌آموزان افزود: مسجد نمی‌تواند نسبت به افت تحصیلی دانش‌آموزان بی‌تفاوت باشد و باید زمینه حمایت و کمک به دانش آموزان را فراهم کند.

امام جمعه درگزین خاطرنشان کرد: برخی موسسات نیکوکاری در شهرستان و روستاها در تامین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان فعالیت دارند اما لازم است این حمایت‌ها افزایش یابد و خیرین بیشتری برای حمایت از دانش‌آموزان مستعد و نیازمند وارد میدان شوند.

حجت الاسلام هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره امام حسن عسکری(ع) بر ضرورت خوش‌رفتاری و تعامل مناسب با مردم تاکید کرد و گفت: انسان باید به گونه‌ای رفتار کند که موجب زینت دین و اهل‌بیت(ع) باشد نه اینکه رفتار و گفتارش باعث بدبینی دیگران شود.

وی با بیان اینکه حتی در مواجهه با مخالفان نیز باید با زبان خوش و رفتار مناسب برخورد کرد، افزود: شیوه گفت‌وگو و رفتار ما می‌تواند زمینه جذب افراد یا قرار گرفتن آنها در نقطه مقابل را فراهم کند.

کد مطلب 6950714

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