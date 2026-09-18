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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

برقرار: بصیرت مردم سد راه توطئه‌های دشمنان شد

برقرار: بصیرت مردم سد راه توطئه‌های دشمنان شد

گرگان- امام جمعه موقت گرگان با اشاره به فشارهای چند دهه گذشته علیه جمهوری اسلامی، نقش بصیرت و شجاعت مردم در خنثی شدن توطئه‌های آمریکا و عوامل منطقه‌ای آن را مورد تأکید قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی برقرار در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه گرگان، ریشه فشارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی را در جایگاه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست.

وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب در جهان مطرح شد و به عنوان یک نماد مورد پذیرش قرار گرفت و همین مسئله باعث شد دولت‌های استکباری و آمریکا احساس خطر کنند.

به گفته امام جمعه موقت گرگان، نگرانی اصلی دشمنان این بود که ایران بتواند با تکیه بر اسلام، سایر کشورهای منطقه را نیز با خود همراه کرده و به الگویی برای آنها تبدیل شود.

برقرار با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی افزود: از سال ۱۳۵۹ اقدامات مختلفی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه، عامل خنثی شدن این دسیسه‌ها را حضور و ویژگی‌های مردم ایران عنوان کرد و گفت: بصیرت و شجاعت مردم طی پنج دهه اخیر موجب شد توطئه‌های آمریکا و عوامل منطقه‌ای آن خنثی شود.

امام جمعه موقت گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اقتصادی و شرایط جنگی اشاره کرد و از بازاریان و کسبه خواست در این وضعیت، همراه مردم باشند.

برقرار از فعالان بازار خواست از احتکار و گران‌فروشی خودداری کنند و گفت: این اقدامات موجب افزایش فشار بر زندگی مردم می‌شود.

کد مطلب 6950738

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