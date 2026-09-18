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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

بخشدار مرکزی دیلم: روان‌آب‌های دره امیری ظرفیت توسعه کشاورزی دیلم است

بخشدار مرکزی دیلم: روان‌آب‌های دره امیری ظرفیت توسعه کشاورزی دیلم است

بوشهر- بخشدار مرکزی شهرستان دیلم گفت: روان‌آب‌های فصلی دره امیری با مدیریت صحیح می‌تواند به تأمین آب اراضی کشاورزی روستا های پایین‌دست کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حلیمه پسنده ظهر جمعه در نشست بررسی منابع آب و مدیریت آبریز اراضی پایین‌دست سد دره امیری به ریاست اسماعیل کاظمی، فرماندار شهرستان دیلم، و با حضور بخشدار مرکزی، مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره منابع آب و کارشناسان، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت روان‌آب‌های فصلی دره امیری، بیش از ۸ روستای واقع در پایین‌دست این منطقه می‌توانند از این منابع برای فعالیت‌های کشاورزی بهره‌مند شوند و این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در رونق کشاورزی منطقه داشته باشد.

وی افزود: نظر مساعد فرماندار شهرستان نسبت به توسعه و بهره‌برداری اصولی از روان‌آب‌های فصلی و همچنین توجه به اختصاص اعتبارات ویژه در حوزه آبخیزداری، فرصت مناسبی برای اجرای طرح‌های مطالعاتی و عملیاتی در این زمینه فراهم کرده است.

بخشدار مرکزی دیلم تأکید کرد: با انجام مطالعات کارشناسی، مدیریت روان‌آب‌ها، تقویت زیرساخت‌های آبخیزداری و هماهنگی دستگاه‌های متولی می‌توان زمینه هدایت و بهره‌برداری بهتر از منابع آب دره امیری و استفاده از آن در اراضی کشاورزی پایین‌دست را فراهم کرد.

کد مطلب 6950724

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