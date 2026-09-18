به گزارش خبرنگار مهر، حلیمه پسنده ظهر جمعه در نشست بررسی منابع آب و مدیریت آبریز اراضی پاییندست سد دره امیری به ریاست اسماعیل کاظمی، فرماندار شهرستان دیلم، و با حضور بخشدار مرکزی، مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره منابع آب و کارشناسان، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت روانآبهای فصلی دره امیری، بیش از ۸ روستای واقع در پاییندست این منطقه میتوانند از این منابع برای فعالیتهای کشاورزی بهرهمند شوند و این موضوع میتواند نقش مؤثری در رونق کشاورزی منطقه داشته باشد.
وی افزود: نظر مساعد فرماندار شهرستان نسبت به توسعه و بهرهبرداری اصولی از روانآبهای فصلی و همچنین توجه به اختصاص اعتبارات ویژه در حوزه آبخیزداری، فرصت مناسبی برای اجرای طرحهای مطالعاتی و عملیاتی در این زمینه فراهم کرده است.
بخشدار مرکزی دیلم تأکید کرد: با انجام مطالعات کارشناسی، مدیریت روانآبها، تقویت زیرساختهای آبخیزداری و هماهنگی دستگاههای متولی میتوان زمینه هدایت و بهرهبرداری بهتر از منابع آب دره امیری و استفاده از آن در اراضی کشاورزی پاییندست را فراهم کرد.
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