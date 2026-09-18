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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

امام جمعه اهل سنت گوده: علم و دانش مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان است

امام جمعه اهل سنت گوده: علم و دانش مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان است

بوشهر- امام جمعه اهل سنت گوده بر اهمیت علم‌آموزی تأکید کرد و علم را از عوامل پیشرفت و اقتدار جوامع در عرصه‌های مختلف و مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسن بازدار در خطبه‌های نماز جمعه با موضوع فضیلت علم و دانش از دیدگاه اسلام و قرآن، بر اهمیت علم‌آموزی تأکید کرد و علم را از عوامل پیشرفت و اقتدار جوامع در عرصه‌های مختلف دانست.

امام جمعه اهل سنت گوده و عضو شورای روحانیت در مسجد محمد رسول‌الله(ص) گوده با اشاره به جایگاه والای علم در قرآن و آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: نخستین آیات نازل‌شده بر پیامبر اسلام(ص) با مفاهیمی همچون خواندن، قلم و علم آغاز شده و اسلام بر فراگیری دانش تأکید ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه علم بدون عمل سودی برای انسان نخواهد داشت، افزود: انسان برای عبادات، معاملات، زندگی خانوادگی و امور روزمره به دانش و آگاهی نیازمند است.

امام جمعه اهل سنت گوده همچنین علم و دانش را از عوامل پیشرفت جوامع دانست و گفت: دست برتر علمی می‌تواند زمینه‌ساز اقتدار اقتصادی، سیاسی، نظامی و ارتقای سلامت جامعه باشد.

کد مطلب 6950736

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