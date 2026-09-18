امام جمعه موقت یزد: انسجام و تبعیت از ولی فقیه رمز پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدناصر محمدی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته یزد با اشاره به آیات ۱۵۲ و ۱۵۳ سوره آلعمران و ماجرای جنگ احد اظهار کرد: در این جنگ، مسلمانان با وجود شمار و تجهیزات کمتر، در ابتدای نبرد بر دشمن غلبه کردند، اما سستی، اختلاف و نافرمانی از دستور پیامبر(ص) موجب شد شرایط تغییر کند.
وی افزود: پیامبر(ص) گروهی از تیراندازان را مأمور کرده بود در موضع خود بمانند و تا زمانی که دستور ترک آن مکان را نداده است، جایگاهشان را رها نکنند، اما بخشی از آنان با تصور پایان یافتن جنگ و برای جمعآوری غنائم موضع خود را ترک کردند و دشمن از همان مسیر به مسلمانان حمله کرد.
امام جمعه موقت یزد ادامه داد: درس این آیات برای امروز این است که اگر پیروزی نصیب ما شد، نباید مغرور شویم و تصور کنیم پیروزی تا پایان تضمین شده است؛ بلکه باید از سستی، اختلاف و چنددستگی پرهیز کنیم و از ولی امر نافرمانی نکنیم.
محمدی با تأکید بر ضرورت پایان دادن قطعی به جنگ گفت: نباید کار را نیمهکاره رها کنیم تا دشمن دوباره توان پیدا کند و بازگردد؛ زیرا در این صورت برای دفع دوباره دشمن باید هزینه و تلفات بیشتری پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند این جنگ را با کمترین هزینه به یک پیروزی قطعی برساند و شرایطی فراهم شود که دشمن امکان بازگشت نداشته باشد.
توصیههای امام عسکری(ع) برای زندگی مؤمنانه
امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع)، به هفت توصیه آن حضرت اشاره کرد و گفت: امام عسکری(ع) مردم را به تقوای الهی، ورع و احتیاط در دین، تلاش و جدیت در مسیر خدا، راستگویی، ادای امانت، طولانی کردن سجده و خوشرفتاری با همسایگان سفارش کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت امانتداری افزود: هر چیزی که از مردم نزد ماست، امانت محسوب میشود و باید آن را سالم به صاحبش بازگردانیم.
دفاع مقدس زمینهساز توانمندیهای امروز ایران شد
محمدی همچنین با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: باید دوران هشت سال دفاع مقدس را همواره گرامی بداریم؛ چراکه در آن دوران تجربههای ارزشمندی به دست آمد و توانمندیهای ایران و ظرفیت جوانان و نخبگان کشور شکوفا شد.
وی افزود: تجربههای دوران دفاع مقدس زمینهای برای توانمندیها و موفقیتهای امروز کشور فراهم کرد و باید قدر آن دوران را بدانیم.
معلمان در کنار آموزش، مسئول تربیت دانشآموزان هستند
امام جمعه موقت یزد در بخش پایانی سخنان خود با تبریک آغاز سال تحصیلی به معلمان، دانشآموزان، دانشجویان و اساتید، بر ضرورت توجه همزمان به آموزش و تربیت تأکید کرد و گفت: معلمان باید در کنار آموزش عمیق و باکیفیت، به تربیت دانشآموزان نیز توجه داشته باشند و نمیتوانند مسئولیت تربیتی خود را نادیده بگیرند.
وی تصریح کرد: دانشآموزان و دانشجویان باید علاوه بر علمآموزی، با موضوعاتی همچون ادب، احترام به والدین، نظم، پاکیزگی و مسئولیتپذیری نیز آشنا شوند و محیط مدرسه و دانشگاه باید زمینه تربیت نسلی توانمند و متعهد برای آینده کشور را فراهم کند.
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