به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسن احمدزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر سیراف، با هشدار نسبت به پیامدهای غرور، تکبر و خودبرتربینی، عاقبت این صفات را دوری از مردم، محرومیت از پذیرش انتقاد و در نهایت هلاکت دانست و بر ضرورت توجه به آموزههای دینی تأکید کرد.
امام جمعه اهل سنت سیراف با تشریح عواقب غرور و تمرد، به آیاتی از قرآن کریم درباره سرنوشت افراد مغرور اشاره کرد و از نمازگزاران خواست از تکبر، خودپسندی و خودبرتربینی دوری کنند.
وی انزوا و گوشهگیری، نپذیرفتن انتقاد و از دست دادن محبوبیت اجتماعی را از پیامدهای دنیوی غرور برشمرد و گفت: فرد مغرور خود را برتر از دیگران میداند و معمولاً دیگران را کمارزش یا نادان میپندارد.
خطیب جمعه سیراف با اشاره به داستان قارون در قرآن کریم افزود: قارون ثروت خود را نتیجه علم و توانایی شخصی خویش میدانست و همین نگاه موجب طغیان او شد؛ بنابراین انسان نباید نعمتها و موفقیتهای خود را صرفاً حاصل توانایی خودش بداند و از یاد خدا غافل شود.
احمدزاده در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس و مراکز آموزشی دینی، فراهمکردن زمینه و امکانات تحصیل دانشآموزان و طلاب را از وظایف مهم جامعه دانست و بر تشویق افراد به ادامه تحصیل تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای نهاد خیریه نبیاکرم(ص) سیراف، از آن بهعنوان ظرفیتی برای جمعآوری کمکهای خیرخواهانه و حمایت از دانشآموزان نیازمند، از جمله در زمینه تهیه لوازمالتحریر و مایحتاج تحصیلی، یاد کرد.
خطیب جمعه اهل سنت سیراف در پایان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، برای مؤمنان و مؤمنات دعا کرد و بر نابودی استکبار تأکید کرد.
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