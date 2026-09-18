طوفان بشری مردم یمن در محکومیت توطئه دروغین حمله به مکه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یمنی ها در راهپیمایی میلیونی حمایت از نیروهای مسلح و معادله محاصره در برابر محاصره و افشای دروغ هدف قرار دادن مکه در صعده یمن شرکت کردند.

همچنین جمعیت زیادی در میدان السبعین در صنعا و دیگر استانهای تحت کنترل انصارالله یمن حضور پیدا کرده اند.

راهپیمایان در بیانیه ای اعلام کردند: ما امروز آمده‌ایم تا از افتخار تعلق خود به اسلام دفاع کنیم و تهمت بزرگ و دروغ عصر را که دشمن سعودی علیه مردم ما به راه انداخته است، رد کنیم. ما آمده‌ایم تا موضع خود را در مورد تهمت علیه مردم خود و کسانی که این تهمت و دروغ را از دشمن سعودی پذیرفته‌اند، که توهین به مقدسات مکه است، اعلام کنیم.

در این بیانیه آمده است: ما بر ثبات مواضع خود در قبال مسائل امت، و در درجه اول دفاع از اماکن مقدس اسلامی، به ویژه مکه، مدینه و مسجد الاقصی، تأکید می‌کنیم.ما از مسیر جهاد در راه خدا، مخالفت با دشمنان او و حمایت از متحدانش عقب‌نشینی نخواهیم کرد و آزادی و استقلال خود را به خطر نخواهیم انداخت.

راهپیمایان بیان کردند: ما به نبرد خود علیه دشمن سعودی و حمایت از نیروهای مسلح خود در معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید و ضربه زدن به تجمعات نظامی آن ادامه خواهیم داد.

در این بیانیه آمده است: ما اتهام سنگین، دروغ بزرگ و تهمت‌های هولناک علیه مردم خود در مورد هدف قرار دادن مکه را محکوم و رد می‌کنیم. جان ما فدای آن است. ما تأکید می‌کنیم که حق طبیعی خود را برای پاسخ به این تجاوز با انواع و اقسام انتقام مشروع محفوظ می‌داریم و به رهبری و ارتش خود اجازه می‌دهیم تا به شیوه‌ای مناسب پاسخ دهند.

راهپیمایان بیان کردند: ما از همه می‌خواهیم که در عرصه‌های مواضع واقعی و شرافتمندانه در کنار ما بایستند یا با ما رقابت کنند تا صادقان در غیرت و حفاظت از اماکن مقدس از فریبکاران متمایز شوند.