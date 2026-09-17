۳ کشته و زخمی بر اثر حمله پهپادی به طائف عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که رهگیری و انهدام یک پهپاد و سقوط ترکش‌های آن در استان طائف یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشته است.

این خبر در حالی است که شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از یک منبع ویژه و بلندپایه گزارش داد که عربستان از عمان خواسته است که جنبش انصارالله و نیروهای مسلح یمن را برقراری آتش‌بس دو هفته‌ای راضی کند تا در جریان آن، گفت‌وگوهایی برای بررسی راه‌حلی درباره پرونده انسانی یمن انجام شود.

به گفته این منبع، عربستان مدعی شده است که توافق درباره پرونده انسانی یمن در مدت زمان آتش‌ بس اعلام خواهد شد.