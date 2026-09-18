به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید شجاع‌الدین ابطحی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه فریدن ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد : آنچه امروز به عنوان عزت، اقتدار و افتخار در میهن اسلامی متبلور است، مستقیم محصول پایداری رزمندگان در دوران دفاع مقدس و ثمره خون پاک شهدای والامقام است.

وی با تکریم صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد آنان تأکید کرد و افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و زیارت قبور مطهر آنان، موجب تقویت روحیه معنوی و بصیرت‌افزایی در جامعه می‌شود.

امام جمعه فریدن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تحقق عملی وصایای شهدا، موضوع عفاف و حجاب را یکی از دغدغه‌های اصلی شهدا برشمرد و خاطرنشان کرد: کسانی که نسبت به رعایت ضوابط شرعی و حریم عمومی بی‌تفاوت هستند، شایسته است با رجوع به وصیت‌نامه‌های شهدا، عمق دغدغه آنان نسبت به حفظ ارزش‌های اسلامی و حجاب را دریابند.

حجت‌الاسلام ابطحی در بخش پایانی خطبه‌ها تصریح کرد: نظام اسلامی ما دارای نقاط قوت راهبردی همچون جایگاه امامت، بصیرت امت و توانمندی نیروهای مسلح است که ضامن بقای انقلاب محسوب می‌شوند؛ اما در مقابل، گاهی برخی سیاستمداران با عملکرد غیرانقلابی خود می‌توانند به نقطه ضعف نظام تبدیل شوند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت دقت نظر در انتخاب مسئولان، خطاب به نمازگزاران گفت: امیدواریم مردم ولایت‌مدار و هوشیار ما با عبرت‌آموزی از تجربیات گذشته، در انتخابات پیش‌رو با هوشمندی کامل، سیاستمداران متعهد و انقلابی را برای پیشبرد اهداف نظام انتخاب کنند.