غفوری: آموزش و پرورش باید مسئله اول کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تاکستان با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، ولادت امام حسن عسکری(ع) را تبریک گفت و اظهار کرد: امام حسن عسکری(ع) در روایتی بر زنده نگه داشتن صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در همه حالات، هنگام خشم و رضایت، سختی و آسایش و حزن و اندوه تأکید کرده‌اند.

امام جمعه تاکستان افزود: طبق فرمایش امام حسن عسکری(ع)، ذکر صلوات می‌تواند انسان را از گرفتار شدن در غصه‌ها، سرمستی در نعمت‌ها و خشم در مشکلات حفظ کند و پیوند با اولیای الهی از مسیر صلوات موجب می‌شود نه نعمت و نه آسیب، شخصیت انسان را دچار تغییر و آسیب نکند.

وی با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه(س) و آغاز هفته دفاع مقدس، ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت حقیقتی زنده در جامعه ماست که از عاشورا تا امروز امتداد داشته و در طول سال‌های انقلاب اسلامی لحظه‌ای از میان مردم نرفته است.

غفوری با بیان اینکه جهاد رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، ایثارگری مدافعان حرم، مدافعان علم و مقاومت در جنگ ۱۲ روزه را ادامه همان فرهنگ دانست، گفت: پیروزی در دفاع مقدس صرفاً با تجهیزات و امکانات حاصل نشد، چراکه در آن مقطع از نظر تجهیزات و امکانات با دشمن برابری نمی‌کردیم و قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه پشت رژیم صدام قرار داشتند.

وی ایمان، رهبری امام خمینی(ره) و حضور مردم در میدان را از عوامل پیروزی در دفاع مقدس برشمرد و اظهار کرد: یکی از فرماندهان ارتش در روزهای آغاز جنگ گزارش داده بود که تنها ۲۰ روز امکان ادامه مقاومت وجود دارد، اما این گزارش خدمت امام ارائه شد و ایشان بر ادامه جنگ و توکل به خدا تأکید کردند.

امام جمعه تاکستان ادامه داد: همین ایمان و اعتقاد به وعده الهی موجب شد جنگ هشت‌ساله با پیروزی پشت سر گذاشته شود و امدادهای الهی در صحنه جنگ آشکار شود.

غفوری با اشاره به تحولات اخیر نیز بیان کرد: همان فرهنگ ایثار و مقاومت در جنگ ۱۲ روزه تکرار شد و دشمن با تصور اینکه با ترور فرماندهان، دانشمندان و مردم و دانش‌آموزان بی‌گناه می‌تواند ایران را زمین‌گیر کند، وارد میدان شد، اما ملت ایران در کوتاه‌ترین زمان موضع دفاعی را به تهاجمی تبدیل کرد.

وی ملت ایران را برخوردار از عقلانیت و آگاهی دانست و گفت: مقاومت مردم صرفاً ناشی از احساسات زودگذر نیست، بلکه بر پایه عقلانیت و اندیشه است.

امام جمعه تاکستان با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور افزود: مردم با وجود مشکلات اقتصادی، کمبود انرژی و مسائل معیشتی همچنان در صحنه حضور دارند و مانند دیوار پولادین در برابر دشمن ایستاده‌اند و مسئولان دولت نیز وظیفه دارند برای رفع این مشکلات تلاش کنند.

آموزش و پرورش؛ کارخانه تولید هویت ملی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس گفت: اگر امروز از آینده کشور، اقتدار ملی و تمدن نوین اسلامی سخن می‌گوییم، باید از آموزش و پرورش آغاز کنیم.

امام جمعه تاکستان، نظام تعلیم و تربیت را سنگر اصلی تمدن‌سازی و کارخانه تولید هویت ملی عنوان کرد و افزود: هر هزینه‌ای که در آموزش و پرورش انجام شود، هزینه مصرفی نیست بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای ساختن ایران و تمدن نوین اسلامی است.

غفوری با تأکید بر جایگاه معلمان گفت: جایگاه معلم بی‌بدیل است؛ معلم فقط دانش را به دانش‌آموز منتقل نمی‌کند بلکه معمار روح و جان نسل آینده است و قرار گرفتن جایگاه معلم در تراز پیامبران به معنای پذیرش مسئولیت سنگین هدایت سرنوشت یک ملت است.

وی ادامه داد: معلم با دانش، اخلاق، بصیرت و رفتار خود می‌تواند مسیر یک جامعه را تغییر دهد و اگر می‌خواهیم در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و علمی به موفقیت دست پیدا کنیم، باید بدانیم همه این موفقیت‌ها از کلاس درس و اراده معلمان آغاز می‌شود.

امام جمعه تاکستان آموزش و پرورش را نقطه ثقل توسعه پایدار ملی دانست و اظهار کرد: هیچ توسعه‌ای بدون انسانِ توسعه‌یافته نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

غفوری گفت: بزرگ‌ترین افتخار نظام آموزشی باید تربیت نسلی باشد که در کنار تخصص، بصیرت و تعهد نسبت به آرمان‌های متعالی انسانی و دینی داشته باشد؛ نسلی که در برابر طوفان‌های فکری متزلزل نشود و میان حق و باطل فریب نخورد.

وی با بیان اینکه مدرسه باید سنگر نفوذناپذیر فرهنگی در برابر تهاجم دشمن باشد، افزود: مدیران و مربیان باید دانش‌آموزان را از نظر فکری تجهیز کنند و آنان را با بازدارندگی فرهنگی برای آینده آماده سازند.

امام جمعه تاکستان تأکید کرد: مدرسه باید هم محل علم، هم ایمان، هم بصیرت و هم امید باشد و آموزش و پرورش باید به مسئله اول کشور تبدیل شود؛ اگر امروز در کلاس درس سرمایه‌گذاری کنیم، فردا در اقتصاد، سیاست، علم، فرهنگ و اقتدار ملی دست برتر را خواهیم داشت.

غفوری: ۲۰۰ شب تجمع مردم یک پیام و یک سنگر است

غفوری در ادامه با اشاره به برگزاری دویستمین شب تجمع مردم، این حضور را نشانه اراده مردم دانست و گفت: این تجمع شبانه فقط یک اجتماع نیست بلکه یک پیام، یک سنگر و صفحه‌ای از تاریخ این ملت است.

وی حضور مردم را به‌عنوان پشتوانه نیروهای مسلح و یکی از ارکان بازدارندگی توصیف کرد و افزود: هرجا این حضور وجود داشته باشد، دشمن حساب می‌برد و هرجا کمرنگ شود، دشمن طمع می‌کند؛ بنابراین این حضور سپر امنیت و ضامن اقتدار کشور است.

امام جمعه تاکستان با بیان اینکه به گفته وی حضور مردم جنگ روانی دشمن را شکست داده است، اظهار کرد: دشمن با دروغ، تهدید، تحریم و فشار اقتصادی تلاش کرد اراده ملت ایران را در هم بشکند، اما مردم نشان دادند در برابر این فشارها تسلیم نمی‌شوند.

غفوری همچنین گفت که پس از ناکامی در جنگ روانی، دشمن به گفته وی به دنبال اجرای نقشه‌های تجزیه‌طلبانه و مخدوش کردن امنیت سرزمینی ایران بوده است، اما بیداری و بصیرت مردم این توطئه‌ها را با شکست مواجه کرده است.

وی با تأکید بر یکپارچگی ایران افزود: مردم ایران نشان داده‌اند که ایران یکپارچه است و هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند این پیکره به‌هم‌پیوسته را از هم جدا کند.

امام جمعه تاکستان ریشه این ایستادگی را در فرهنگ عاشورا دانست و گفت: ملت ایران خود را فرزندان سیدالشهدا(ع) می‌داند و از اصول دینی، انقلابی و هویت اصیل خود که ریشه در عاشورا دارد، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

غفوری از مردم خواست حضور خود را در صحنه حفظ کنند و گفت: ۲۰۰ شب از این مسیر گذشته و این راه، راه نور، اقتدار و حسینی است؛ مهم‌ترین راه مقابله با اقدامات دشمن، افزایش حضور مردم در خیابان‌هاست.

وی خطاب به افرادی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته در این تجمعات حضور داشته‌اند اما مدتی است شرکت نمی‌کنند، گفت: دوباره حضور در خیابان را در برنامه خود قرار دهند و در این موقعیت حساس در صحنه حضور داشته باشند.

احتمال ازسرگیری درگیری

امام جمعه تاکستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه، درباره احتمال درگیری مجدد گفت: اگر جنگی رخ دهد، ضربات ایران دقیق و کوبنده خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به تحولات یمن مدعی شد که انصارالله در جریان درگیری‌های اخیر توانسته تجهیزات قابل توجهی به دست آورد.

غفوری درباره مذاکرات نیز گفت: آمریکا در هفته‌های گذشته واسطه‌های مختلفی را فرستاده و جمهوری اسلامی ایران موضع صریح و مشخص خود را به آنها اعلام کرده است.

غفوری با اشاره به نزدیک بودن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تحلیل کرد که ترامپ ممکن است به دنبال یک پیروزی نمایشی پیش از انتخابات باشد و در عین حال تأکید کرد: ایران برای نبرد احتمالی پیش‌رو حداکثر آمادگی را در درون خود ایجاد کرده است.

امام جمعه تاکستان در پایان ابراز امیدواری کرد ایران در صورت وقوع درگیری احتمالی بتواند شکست سنگینی به دشمن تحمیل کند.

