به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از اعتراضات گسترده در شهر قامشلی در اعتراض به تصمیم دولت انتقالی سوریه برای افزایش قیمت سوخت خبر داد. معترضان خواهان بهبود شرایط معیشتی هستند.

دیرالزور هم صحنه اعتراض است

منابع سوری اعلام کردند که چندین منطقه در دیرالزور شاهد اعتراضات و تظاهرات به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای تعدادی از کارگران در بخش‌های مختلف است که با نارضایتی فزاینده‌ای همراه شده و با شرایط دشوار زندگی و اقتصادی ساکنان همزمان شده است.

در همین راستا، پزشکان مقیم وابسته به اداره بهداشت دیرالزور حقوق خود را برای ماه‌های ژوئن، ژوئیه و اوت دریافت نکرده‌اند. حقوق ماه ژوئن با کاهش نصف مبلغ معمول و بدون افزایش مندرج در فرمان اخیر پرداخت شده است. این امر خشم پزشکان را برانگیخته است و آنها خواستار پرداخت کامل حقوق مالی خود و پایبندی به افزایش‌های توافق شده هستند.

طبق اطلاعات دریافتی توسط دیده‌بان حقوق بشر سوری، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و مایحتاج اولیه و عدم شفافیت در مورد زمان پرداخت معوقات، تأخیر در پرداخت حقوق، بار بیشتری را بر دوش پزشکان مقیم می‌گذارد. این امر اضطراب و نارضایتی را در بین کارکنان مراقبت‌های بهداشتی تشدید می‌کند.

در شهر ذیبان در حومه شرقی دیرالزور، کارمندان محلی شاغل در میدان نفتی العمر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود به مدت نزدیک به هشت ماه، جاده منتهی به این میدان را مسدود کردند. هیچ توضیحی در مورد سرنوشت مطالبات یا وضعیت شغلی آنها ارائه نشده است.

بستن جاده، دسترسی به این میدان را مختل کرد، اقدامی که با هدف تحت فشار قرار دادن مقامات برای پاسخگویی به خواسته‌های کارمندان انجام شده است. آنها خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و روشن شدن وضعیت شغلی خود هستند، به ویژه از آنجایی که ادامه تأخیرها مستقیماً بر شرایط زندگی آنها و خانواده‌هایشان تأثیر می‌گذارد.

این اقدامات در بحبوحه افزایش شکایات در مورد حقوق معوقه و حقوق مالی در دیرالزور، همراه با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، صورت می‌گیرد. این وضعیت کارگران را به سمت سازماندهی اعتراضات برای مطالبه حقوق مالی خود، تضمین پرداخت منظم حقوق و جلوگیری از عدم پرداخت حقوق برای مدت طولانی سوق می‌دهد.

در درعا هم امنیتی نیست

از سوی دیگر در استان درعا؛ پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان ملی درعا صبح امروز سه‌شنبه، همزمان با آغاز اعتصاب جزئی، در داخل بیمارستان تحصن کردند. آنها به آنچه که حملات مکرر جسمی و روانی علیه پرسنل پزشکی، در غیاب اقدامات حفاظتی کافی و عدم انجام اقدامات بازدارنده علیه عاملان توصیف کردند، اعتراض دارند.

طبق گزارش‌ها، معترضان تأکید کردند که بیمارستان باید مکانی برای درمان و مراقبت‌های نجات‌بخش، عاری از هرج و مرج، نمایش قدرت، تلاش برای اعمال نفوذ یا تسویه حساب‌های شخصی باقی بماند.

آنها تأکید کردند که حملات مداوم، امنیت کارکنان و بیماران را تهدید می‌کند.کادر پزشکی و پرستاری تأیید کردند که اعتصاب شامل موارد اضطراری یا فوری نمی‌شود. آنها اعلام کردند که این اقدام اقدامی ضروری برای محافظت از کارکنان و بیماران و حفظ حرمت مؤسسات مراقبت‌های بهداشتی است و قصد ایجاد اختلال در خدمات پزشکی یا آسیب رساندن به بیماران را ندارد.

معترضان همچنین اعلام کردند که اعتصاب تا زمانی که حفاظت مؤثر و جامع برای کارکنان پزشکی و پرستاری و بیماران فراهم شود و یک محیط کاری امن و سازمان‌یافته تضمین شود که آنها را قادر به انجام وظایف انسانی و حرفه‌ای خود کند، ادامه خواهد یافت.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه دیروز گزارش داد که تعدادی از پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان در اعتراض به حملات مکرر علیه خود، قصد خود را برای توقف ارائه خدمات غیر اورژانسی از امروز، سه‌شنبه، اعلام کردند. .

این تشدید در بحبوحه افزایش تقاضا برای تقویت امنیت مؤسسات درمانی و محافظت از پرسنل پزشکی، تضمین تداوم خدمات درمانی و حفظ ایمنی بیماران و کارکنان، در زمانی که مراکز درمانی از چالش‌های فزاینده و کمبود منابع و پرسنل رنج می‌برند، صورت می‌گیرد.

افزایش آمار خودکشی در سوریه

دیده بان حقوق بشری سوری اعلام کرد: خودکشی‌های مکرر در چندین منطقه سوریه، نشانه نگران‌کننده‌ای از فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی عظیمی است که مردم، به‌ویژه کودکان و جوانان، در بحبوحه شرایط وخیم زندگی و کاهش حمایت‌های روانی-اجتماعی، همراه با فقدان راه‌حل‌های مناسب برای رسیدگی به این موارد و جلوگیری از تکرار آنها، با آن مواجه هستند.

از ابتدای ماه سپتامبر، دیده‌بان حقوق بشر سوریه چهار مورد خودکشی را در مناطق مختلف شمال و شرق سوریه ثبت کرده است. این حوادث مکرر، نگرانی‌هایی را در مورد گسترش این پدیده و نیاز فوری به رسیدگی به آن به همراه داشته است.

موارد ثبت شده توسط دیده‌بان در سراسر حومه کوبانی، حومه منبج، حومه شرقی رقه و شهر حلب پراکنده شده‌اند که نشان‌دهنده گستردگی جغرافیایی این حوادث است و نشان می‌دهد که آنها به هیچ منطقه خاصی محدود نمی‌شوند.