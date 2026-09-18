مدارایی: هرمزگان باید به پایگاه قهرمانی فوتبال ساحلی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور مدارایی پس از پیروزی فولاد هرمزگان برابر کیان سمنان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، اظهار کرد: از بازیکنان و تماشاگران تشکر میکنم و احساس میکنم هواداران بازی بسیار خوبی را تماشا کردند.
وی افزود: بازی کاملاً در دست ما بود و توانستیم به راحتی ضربه بزنیم و فوتبال خودمان را بازی کنیم. نقاط ضعف تیم حریف را به خوبی میشناختیم و توانستیم از این ضعفها استفاده کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان با اشاره به موقعیتهای متعدد این تیم در دیدار برابر کیان سمنان، بیان کرد: موقعیتهای بسیار زیادی داشتیم که از آنها استفاده نکردیم و امیدوارم این موقعیتسوزی در بازیهای آینده برای ما مشکلساز نشود.
مدارایی ادامه داد: موقعیتسازی زیادی داشتیم و میتوانستیم گلهای بیشتری به ثمر برسانیم، اما خدا را شکر تا پایان نیمه سوم توانستیم پنج گل به ثمر برسانیم و با برتری بازی را به پایان برسانیم.
وی با اشاره به استفاده از بازیکنان جوان و امید فولاد هرمزگان در این دیدار گفت: تمام بازیکنان امید و جوانی را که در اختیار داشتیم در این بازی به میدان فرستادیم و آنها نیز عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند.
سرمربی فولاد هرمزگان همچنین با تبریک به تیم کیان سمنان، خاطرنشان کرد: به تیم سمنان به خاطر شرایطی که دارد و برای ساختن این تیم تلاش میکند، تبریک میگویم. این تیم سال گذشته یکی از بهترین تیمها بود و حتی در تعیین قهرمان نیز تأثیر زیادی داشت.
مدارایی، تصریح کرد: امروز یک بازی زیبا را شاهد بودیم و امیدوارم از چنین تیمهایی حمایت شود، چرا که لیگ برتر فوتبال ساحلی به حضور تیمهایی از این دست نیاز دارد.
وی در پایان، گفت: امیدوارم مردم بندرعباس و هرمزگان از عملکرد تیم فولاد راضی باشند و در آینده بتوانیم بازیهای بهتری از خودمان به نمایش بگذاریم. امیدواریم بتوانیم بار دیگر قهرمان شویم و این قهرمانی را تکرار کنیم تا استان هرمزگان به پایگاه قهرمانی فوتبال ساحلی تبدیل شود.
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