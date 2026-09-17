واحد تولیدی گچ آئینه سلماس پس از یک دهه تعطیلی احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحد تولیدی گچ آئینه سلماس که از سال ۱۳۹۴ راکد بود، با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد ریالی و ایجاد اشتغال برای ۳۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی احیا و فعالیت خود را از سر گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی عصر در آیین احیای این واحد تولیدی با اشاره به روند شتابان فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در استان گفت: آذربایجان‌غربی به دوران سازندگی و حرکت در مسیر توسعه رسیده است و امروز شاهد به ثمر نشستن بخشی از اقدامات و تلاش‌های انجام شده در نقاط مختلف استان هستیم.

رضا رحمانی با بیان اینکه مردم آذربایجان‌غربی پشتیبان مسئولان در مسیر خدمت و توسعه هستند، افزود: مردم به خوبی تفاوت میان کار و فعالیت واقعی با اقدامات نمایشی را درک می‌کنند و امروز مانند کوه پشت مسئولان و خادمان خود ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: امروز در شرایطی شاهد پیشرفت و سازندگی در کشور و استان هستیم که کشور درگیر جنگ بوده و در یک سال گذشته سه جنگ را پشت سر گذاشته است؛ با این وجود مسیر توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری متوقف نشده و باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در مسیر توسعه استان اظهار کرد: امروز باید چشم‌هایمان را بشوییم و جور دیگری به مسائل نگاه کنیم؛ نباید به دنبال تیم‌سازی باشیم، بلکه همه باید در آذربایجان‌غربی پای کار باشند و برای پیشرفت استان در کنار یکدیگر تلاش کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرستان سلماس گفت: احیای واحدهای راکد و بازگشت آنها به چرخه تولید، یکی از مسیرهای مهم ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است و باید از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان حمایت کنیم تا ظرفیت‌های موجود استان دوباره فعال شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر برقراری امنیت پایدار در آذربایجان‌غربی افزود: امنیت پایدار در سراسر استان برقرار است و مردم در هر نقطه‌ای که به مسئولان مراجعه کنند، باید همان رویکردی را ببینند که ما در مدیریت استان دنبال می‌کنیم؛ پیگیری امور مردم باید به نتیجه برسد و همه مدیران موظف هستند برای حل مسائل و مشکلات مردم پای کار باشند.

واحد تولیدی گچ آئینه سلماس که بیش از ۱۰ سال در وضعیت رکود قرار داشت، با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد ریالی مجدداً فعال شده و زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۱۵۰ نفر را فراهم کرده است.