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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

امام‌جمعه نیمروز: سرنوشت طرح‌های آبی سیستان برای مردم روشن شود

امام‌جمعه نیمروز: سرنوشت طرح‌های آبی سیستان برای مردم روشن شود

نیمروز- امام‌جمعه نیمروز خواستار اقدام عملی برای حل مشکلات آب، اشتغال و زیرساخت‌های سیستان و طراحی راه‌آهن زاهدان-میلک در راستای توسعه اقتصادی منطقه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی اشرفیان، در خطبه های نمازجمعه این هفته نیمروز، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این دوران را نماد ایستادگی و مقاومت ملت ایران دانست و بر ضرورت توجه جدی به تعلیم و تربیت نسل جوان، تقویت وحدت و اقدام عملی برای حل مشکلات سیستان تأکید کرد.

امام جمعه نیمروز در آستانه بازگشایی مدارس، توجه خانواده‌ها، معلمان و مسئولان به تربیت نسل جوان را ضروری دانست و گفت: مدارس باید علاوه بر آموزش، به نیازها و پرسش‌های فکری و اعتقادی نوجوانان توجه کنند و ارتباط میان مدرسه و مسجد تقویت شود.

حجت‌الاسلام اشرفیان با محکومیت ترور شهید مولوی محمدیوسف گرگیج، این اقدام را ضربه‌ای به وحدت و انسجام مردم دانست و تأکید کرد: ترور نمی‌تواند اندیشه و مسیر افرادی را که در مسیر وحدت و روشنگری فعالیت می‌کنند، از بین ببرد.

سیستان به جای وعده، اقدام میدانی می‌خواهد

امام‌جمعه نیمروز با اشاره به مشکلات اقتصادی، بیکاری، کم‌آبی و مسائل زیست‌محیطی سیستان اظهار کرد: منطقه برای عبور از بحران به مدیریت جهادی، برنامه عملی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف نیاز دارد و صرفاً با وعده و ابراز همدردی نمی‌توان مشکلات را حل کرد.

وی خواستار فعال‌شدن شهرک‌های صنعتی و بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه اشتغال شد و افزود: دانشگاه‌های منطقه نیز باید از ظرفیت علمی و نخبگانی برای ارائه راهکارهای عملی متناسب با شرایط سیستان استفاده کنند.

حجت‌الاسلام اشرفیان درباره طرح‌های تأمین آب نیز خواستار شفاف‌سازی درباره سرنوشت چاه‌های ژرف، طرح تأمین آب اضطراری و پروژه انتقال آب از دریای عمان شد و گفت: مردم باید درباره وضعیت این طرح‌ها و هزینه‌های انجام‌شده پاسخ روشنی دریافت کنند.

وی همچنین با اشاره به گلایه مردم از کیفیت آب و نان، بر نظارت دستگاه‌های مسئول بر کیفیت و قیمت نان و اطلاع‌رسانی شفاف درباره افزایش قیمت تأکید کرد.

امام‌جمعه نیمروز درباره راه‌آهن زاهدان-میلک نیز گفت: این پروژه باید به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر اتصال منطقه، زمینه رونق تجارت، صنعت، گردشگری و اشتغال را فراهم کند و سیستان را از بن‌بست اقتصادی خارج سازد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت مرز و منطقه آزاد در طراحی مسیر راه‌آهن، احیای سازمان عمران سیستان را نیز برای برنامه‌ریزی منسجم توسعه منطقه ضروری دانست و گفت: تصمیم‌ها باید با نگاه بلندمدت و بر اساس منافع مردم و آینده نسل‌های بعدی اتخاذ شود.

کد مطلب 6950727

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