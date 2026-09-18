به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی اشرفیان، در خطبه های نمازجمعه این هفته نیمروز، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این دوران را نماد ایستادگی و مقاومت ملت ایران دانست و بر ضرورت توجه جدی به تعلیم و تربیت نسل جوان، تقویت وحدت و اقدام عملی برای حل مشکلات سیستان تأکید کرد.
امام جمعه نیمروز در آستانه بازگشایی مدارس، توجه خانوادهها، معلمان و مسئولان به تربیت نسل جوان را ضروری دانست و گفت: مدارس باید علاوه بر آموزش، به نیازها و پرسشهای فکری و اعتقادی نوجوانان توجه کنند و ارتباط میان مدرسه و مسجد تقویت شود.
حجتالاسلام اشرفیان با محکومیت ترور شهید مولوی محمدیوسف گرگیج، این اقدام را ضربهای به وحدت و انسجام مردم دانست و تأکید کرد: ترور نمیتواند اندیشه و مسیر افرادی را که در مسیر وحدت و روشنگری فعالیت میکنند، از بین ببرد.
سیستان به جای وعده، اقدام میدانی میخواهد
امامجمعه نیمروز با اشاره به مشکلات اقتصادی، بیکاری، کمآبی و مسائل زیستمحیطی سیستان اظهار کرد: منطقه برای عبور از بحران به مدیریت جهادی، برنامه عملی و استفاده از ظرفیتهای مختلف نیاز دارد و صرفاً با وعده و ابراز همدردی نمیتوان مشکلات را حل کرد.
وی خواستار فعالشدن شهرکهای صنعتی و بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه اشتغال شد و افزود: دانشگاههای منطقه نیز باید از ظرفیت علمی و نخبگانی برای ارائه راهکارهای عملی متناسب با شرایط سیستان استفاده کنند.
حجتالاسلام اشرفیان درباره طرحهای تأمین آب نیز خواستار شفافسازی درباره سرنوشت چاههای ژرف، طرح تأمین آب اضطراری و پروژه انتقال آب از دریای عمان شد و گفت: مردم باید درباره وضعیت این طرحها و هزینههای انجامشده پاسخ روشنی دریافت کنند.
وی همچنین با اشاره به گلایه مردم از کیفیت آب و نان، بر نظارت دستگاههای مسئول بر کیفیت و قیمت نان و اطلاعرسانی شفاف درباره افزایش قیمت تأکید کرد.
امامجمعه نیمروز درباره راهآهن زاهدان-میلک نیز گفت: این پروژه باید به گونهای طراحی شود که علاوه بر اتصال منطقه، زمینه رونق تجارت، صنعت، گردشگری و اشتغال را فراهم کند و سیستان را از بنبست اقتصادی خارج سازد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت مرز و منطقه آزاد در طراحی مسیر راهآهن، احیای سازمان عمران سیستان را نیز برای برنامهریزی منسجم توسعه منطقه ضروری دانست و گفت: تصمیمها باید با نگاه بلندمدت و بر اساس منافع مردم و آینده نسلهای بعدی اتخاذ شود.
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