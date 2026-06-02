خبرگزاری مهر - گروه ورزشی - رضا خسروی: فوتبال ایران که اولین تیم ملی اش در سال ۱۳۰۵ تشکیل شد، تاکنون موفق به حضور در ۷ دوره از بیست و سه دوره رقابت های جام جهانی شده است. اتفاقی که برای نخستین بار در سال ۱۹۷۸ رخ داد و ملی پوشان ایران با هدایت حشمت مهاجرانی راهی آرژانتین شدند. در این دوره ایران برابر هلند ۳ بر صفر بازنده شد و برابر پرو یک بر صفر باخت و برابر اسکاتلند هم یک به یک مساوی کرد.

تیم ملی فوتبال ایران برای دومین دوره حضورش در جام جهانی ۲۰ سال صبر کرد و پس از تساوی به یادماندنی در ملبورن و برابر تیم ملی استرالیا موفق شد به جام جهانی ۱۹۹۸ در فرانسه راه پیدا کند. هر چند تا قبل از شروع این مسابقات هدایت تیم ملی بر عهده تومیسلاو ایوویچ بود اما در آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی و شکست سنگین برابر رم، این سرمربی برکنار و جلال طالبی هدایت تیم ملی را برعهده گرفت و در سه دیدار برابر یوگسلاوی، آمریکا و آلمان روی نیمکت نشست. مهمترین اتفاق این دوره پیروزی دو بر یک ایران برابر آمریکا بود.

فوتبال ایران برای سومین حضورش خیلی معطل نماند و پس از یک دوره غیبت، در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان حضور یافت و این بار با هدایت برانکو ایوانکوویچ برابر مکزیک، پرتغال و آنگولا قرار گرفت و دو شکست و یک تساوی حاصل کار این تیم بود. ملی پوشان کشورمان ۳ بر یک به مکزیک و ۲ بر صفر به پرتغال باختند و برابر آنگولا به تساوی یک به یک رسیدند.

تیم ملی کشورمان جام جهانی ۲۰۱۰ را از دست داد اما از جام جهانی ۲۰۱۴ حضورهای متوالی اش شروع شد. در این دوره که به میزبانی برزیل برگزار شد تیم ملی ایران با هدایت کارلوس کی روش برابر نیجریه به تساوی رسید، برابر آرژانتین یک بر صفر و برابر بوسنی ۳ بر یک بازنده شد و نتوانست از گروه خود به مرحله بعدی صعود کند.

کی روش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه هم هدایت تیم ملی فوتبال ایران را برعهده داشت که حاصل کار او پیروزی یک بر صفر برابر مراکش، شکست یک بر صفر برابر اسپانیا و تساوی یک به یک برابر پرتغال بود که مثل همه ادوار گذشته تیم ملی موفق به صعود از گروهش نشد. مهمترین اتفاق این دوره مهار پنالتی کریستیانو رونالدو توسط علیرضا بیرانوند بود.

برای جام جهانی ۲۰۲۲ که تیم ملی با هدایت دراگان اسکوچیچ جواز صعود را کسب کرده بود، بازهم این کارلوس کی روش که با تصمیم عجیب فدراسیون به نیمکت تیم ملی برگشت و در بازی اول ۶ بر ۲ برابر انگلیس بازنده شد. دومین دیدار خود تیم ملی برابر ولز با پیروزی ۲ بر صفر همراه شد اما برابر آمریکا در سومین بازی یک بر صفر بازنده شدیم تا تیم ملی بازهم صعود نکند.

هفتمین حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی با هدایت امیر قلعه نویی خواهد بود. تیم ملی در این مسابقات که به میزبانی آمریکا برگزار خواهد شد با تیم های نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه است. این در حالی است که جام جهانی ۲۰۲۶ نسبت به ادوار گذشته با افزایش تیم مواجه شده و با حضور ۴۸ تیم، شانس صعود ملی پوشان کشورمان اضافه شده است.

اما تیم ملی فوتبال ایران در ۷ دوره حضور در جام جهانی با کدام بازیکنان راهی این رقابت ها شده است:

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین:



مرحوم ناصر حجازی، بهرام مودت، رسول کربکندی، جواد الله‌وردی، علیرضا قشقاییان، حسن نظری، آندرانیک اسکندریان، نصرالله عبداللهی، حسین کازرانی، مرحوم ایرج دانایی‌فرد، حسن نایب‌آقا، علی پروین، ابراهیم قاسم‌پور، محمد صادقی، محمدعلی شجاعی، بهتاش فریبا، مجید بیشکار، حسن روشن، حمید مجدتیموری، ناصر نورایی، غفور جهانی و حسین فرکی.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه:



احمدرضا عابدزاده، مهدی مهدوی‌کیا، نعیم سعداوی، محمد خاکپور، افشین پیروانی، کریم باقری، علیرضا منصوریان، سیروس دین‌محمدی، حمید استیلی، علی دایی، خداداد عزیزی، نیما نکیسا، علی لطیفی، نادر محمدخانی، علی‌اکبر استاداسدی، رضا شاهرودی، جواد زرینچه، ستار همدانی، بهنام سراج، مهدی پاشازاده، مرحوم مهرداد میناوند و پرویز برومند.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان:



ابراهیم میرزاپور، مهدی مهدوی‌کیا، سهراب بختیاری‌زاده، یحیی گل محمدی، رحمان رضایی، جواد نکونام، فریدون زندی، علی کریمی، وحید هاشمیان، علی دایی، رسول خطیبی، حسن رودباریان، حسین کعبی، آندرانیک تیموریان، آرش برهانی، غلامرضا عنایتی، جواد کاظمیان، محرم نویدکیا، امیرحسین صادقی، محمد نصرتی، مهرزاد معدنچی، وحید طالب‌لو و مسعود شجاعی.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل:

علیرضا حقیقی، رحمان احمدی، دانیال داوری، خسرو حیدری، سید جلال حسینی، امیرحسین صادقی، حسین ماهینی، پژمان منتظری، احمد آل نعمه، هاشم بیک زاده، مهرداد بیت آشور، مهرداد پولادی، احسان حاج صفی، جواد نکونام، مسعود شجاعی، رضا حقیقی، قاسم حدادی فر، آندرانیک تیموریان، بختیار رحمانی، اشکان دژاگه، علیرضا جهانبخش، کریم انصاری فرد و رضا قوچان نژاد.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه:

علیرضا بیرانوند، رشید مظاهری، امیر عابدزاده، مجید حسینی، میلاد محمدی، محمد خانزاده، مرتضی پورعلی گنجی، پژمان منتظری، رامین رضاییان، روزبه چشمی، احسان حاج صفی، کریم انصاری فرد، مسعود شجاعی، مهدی ترابی، امید ابراهیمی، سعید عزت اللهی، علیرضا جهانبخش، اشکان دژآگه، مهدی طارمی، رضا قوچان نژاد، سامان قدوس، سردار آزمون، وحید امیری.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر:

علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، احسان حاج‌صفی، شجاع خلیل‌زاده، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی، علیرضا جهانبخش، مرتضی پورعلی‌گنجی، مهدی طارمی، کریم انصاری‌فرد، وحید امیری، پیام نیازمند، محمد حسین کنعانی‌زادگان، سامان قدوس، روزبه چشمی، مهدی ترابی، علی قلی‌زاده، علی کریمی، سید مجید حسینی، سردار آزمون، احمد نوراللهی، امیر عابدزاده، رامین رضاییان، سید حسین حسینی و ابوالفضل جلالی.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا:

علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، سید پیام نیازمند، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، دانیال ایری، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی، آریا یوسفی، صالح حردانی، رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش، سعید عزت‌اللهی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاق‌نیا، محمد محبی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی، مهدی ترابی، علی علیپور، شهریار مغانلو، دنیس درگاهی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی.