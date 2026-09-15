یک ضیافت موسیقایی با اجرای آثار آهنگسازان دوره رومانتیک

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر «آیسو» از مجموعه های شناخته شده ارکسترال مرتبط با بخش خصوصی تازه ترین کنسرت خود را ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه بیست و ششم شهریور به رهبری ارکستر مازیار یونسی در تالار وحدت اجرا می کند.

در این کنسرت چهار اثر از یوهانس برامس پیانیست، آهنگساز و رهبر ارکستر دوره رومانتیک، فرانتس شوبرت آهنگساز و رهبر ارکستر اتریشی دوره رومانتیک، ادوارد الگار آهنگساز بریتانیایی و ژان سیبلیوس آهنگساز و نوازنده فنلاندی نیمه نخست سده بیستم پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

گروه اجرایی برنامه درباره این کنسرت نوشته است: «چندین می‌باید کوشیدن که تو نمانی تا بدانی آن چیز را که خواهد ماندن.»

مازیار یونسی رهبر ارکستر و مدیر هنری، آناهیتا اتحاد کنسرت مایستر و نوازنده ویولن یک، هومن رضاییان، الهه لاری، کسری شاهسواری، علیرضا آذربو، عرفان رضایی، کیمیا لشکری، کوروش مرید، مهدیه کریمی، امید آزاد منجیری، نیکناز خلج نوازندگان ویولن یک، کوشا صرافی گوهر، صدف حقی، کمند ابراهیم‌زاده، نگین کرمی، زنبق طبیب‌زاده، شیوا زاهدی، ساغر تهرانی، هستی حسنی، کیمیا حسینی، مهسا دندانگر، مریم پورقاضیان، شکوفه ثابتی، آنیتا واحدی، پارسا جوهری نوازندگان ویولن دو، بابک کوهستانی، علی یزدی، علی جلالی، آیدا خدادادیان، محمد عرفان زرآبادی‌پور، غزاله قربانی، پدرام علیزاده، بهروز شریفی نوازندگان ویولا، آرش ضرابی، حامد بختیاری، یونس نصری، دیبا والی نوازندگان کنترباس، گلچیا عاکفی، رامتین شیسیان، ذبیح روستازاده، رامین ابراهیمی، هلنا دارایی، کارن عاشوری، هستی شاپوری نوازندگان ویولنسل گروه سازهای زهی کنسرت را تشکیل می دهند.

دایانا ولی‌زاده، آوا نورمحمدی، سینا پویان راد نوازندگان فلوت، پدیده رستمی، روژین مصباح نوازندگان ابوا، مهدی علم‌الهدی، آرین نظری، مهرداد بهاری نوازندگان کلارینت، نسترن وحدت‌پور، آویسا سلیمانی نوازندگان فاگوت، علی مکی، محمد مرتضوی‌پور، انوشه رمضان‌زاده نوازندگان ترومپت، آیدا بخشنده یار، نسیم حسینی، آراد نعمت‌اللهی نوازندگان ترومبون، بابک میردادیان نوازنده توبا، هومان باقی، روژینا صادقی، امیرحسین گرگین، آبتین زین‌الدین، پارمیدا بهادران نوازندگان هورن هم گروه سازهای بادی این برنامه هستند.

دیانا قدیری نوازنده تیمپانی، شهرزاد صفایی سرپرست نوازندگان سازهای کوبه ای و نوازنده پیانو، الهه لاری هماهنگ کننده تمرینات، امیرحسین درفولی تصویرگری و مشاور خلاقیت، امیر مقتدا طراحی هویت بصری، بهرام عمرانی کارگردان ویدئویی، آریا پورپروین مدیر داخلی ارکستر، علی طبیبی سرپرست تیم تولید محتوا، سپهر برآبادی، کیارش مطیع‌الحق، مسیحا عباسیان، سینا پورشاطری گروه اجرایی ونیوشا مزیدآبادی مدیر پروژه نیز دیگر اعضای ارکستر سمفونیک «آیسو» در این کنسرت را تشکیل می دهند.

ارکستر «آیسو» از مجموعه های فعال و شناخته شده حوزه موسیقی ارکسترال است که طی سال های اخیر برنامه ها و کنسرت های متعددی را در تالار وحدت تهران و دیگر سالن های کشور پیش روی مخاطبان قرار داده است.