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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

رونمایی از چند سند منتشر نشده موسیقی در یک کنسرت

رونمایی از چند سند منتشر نشده موسیقی در یک کنسرت

تعدادی از اسناد تاریخی، تصویری و صوتی به نمایش درنیامده از زنده یاد علینقی وزیری موسیقی‌دان فقید هم زمان با برگزاری کنسرت ارکستر سازهای ایرانی بنیاد رودکی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، اسناد تاریخی، تصویری و صوتی دیده‌نشده از مرحوم علینقی وزیری هم‌زمان با اجرای ارکستر سازهای ایرانی بنیاد رودکی با عنوان «مشتاق و پریشان» رونمایی می‌شود؛ این برنامه روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور ساعت ۲۰ در تالار رودکی تهران برگزار خواهد شد.

«مشتاق و پریشان» به مناسبت گرامیداشت مقام هنری علینقی وزیری و با سرپرستی مهمان قاسم رحیم‌زاده و خوانندگی مهمان اشکان کمانگری روی صحنه می‌رود و در آن منتخبی از تصانیف و قطعات ماندگار این آهنگساز و موسیقیدان اجرا خواهد شد.

این رویداد همچنین دومین همکاری مشترک بنیاد رودکی و «خانه پایور» است که این‌بار با محوریت معرفی و عرضه بخشی از اسناد کمتر دیده‌شده تاریخ موسیقی معاصر همراه شده است. در این برنامه، بخش‌هایی از فیلم مستند ضبط‌شده و صدایی از کلنل علینقی وزیری به همت پژوهشگر برجسته فوزیه مجد برای نخستین‌بار پخش خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سامانه «هنرتیکت» مراجعه کنند.

کد مطلب 6947574
علیرضا سعیدی

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