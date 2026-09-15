رونمایی از چند سند منتشر نشده موسیقی در یک کنسرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، اسناد تاریخی، تصویری و صوتی دیدهنشده از مرحوم علینقی وزیری همزمان با اجرای ارکستر سازهای ایرانی بنیاد رودکی با عنوان «مشتاق و پریشان» رونمایی میشود؛ این برنامه روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور ساعت ۲۰ در تالار رودکی تهران برگزار خواهد شد.
«مشتاق و پریشان» به مناسبت گرامیداشت مقام هنری علینقی وزیری و با سرپرستی مهمان قاسم رحیمزاده و خوانندگی مهمان اشکان کمانگری روی صحنه میرود و در آن منتخبی از تصانیف و قطعات ماندگار این آهنگساز و موسیقیدان اجرا خواهد شد.
این رویداد همچنین دومین همکاری مشترک بنیاد رودکی و «خانه پایور» است که اینبار با محوریت معرفی و عرضه بخشی از اسناد کمتر دیدهشده تاریخ موسیقی معاصر همراه شده است. در این برنامه، بخشهایی از فیلم مستند ضبطشده و صدایی از کلنل علینقی وزیری به همت پژوهشگر برجسته فوزیه مجد برای نخستینبار پخش خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت به سامانه «هنرتیکت» مراجعه کنند.
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