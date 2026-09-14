حامد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود ۱۵ میلیون کیلوگرم نخاله ساختمانی ناشی از حملات دشمن به اصفهان در جنگ چهلروزه جمعآوری و به محل دفن گردنه زینل منتقل شده است، اظهار کرد: تمام این نخالهها ساختمانی بوده و هیچ نخاله ویژهای که دارای آلودگی شیمیایی یا عامل خطرناک باشد و نیاز به مدیریت خاص پسماندهای ویژه داشته باشد، به ما معرفی نشده است.
وی ادامه داد: برخی نخالههای محلهای تخریبشده، پیش از جمعآوری و انتقال، باید توسط ارگان مربوطه بررسی و استخراج میشد و پس از انجام بررسیها و آزمایشات اولیه توسط واحدهای ذیربط، به گردنه زینل منتقل میشدند.
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان افزود: گردنه زینل سالهاست محل اصلی لندفیل و دفن نخالههای ساختمانی شهر اصفهان است؛ چه در شرایط عادی و چه در شرایط جنگ. ذخیرهسازی نخالهها در این محل انجام میشود.
۲ اقدام برای کنترل انتقال گرد و غبار و آلودگی نخالههای ساختمانی به اصفهان
شریفی درباره اقدامات صورت گرفته برای کاهش آلودگی هوا و خاک ناشی از این حجم نخاله گفت: در خود گردنه زینل اقداماتی برای جلوگیری از آلودگی هوا و گرد و غبار انجام شده است؛ آبپاشی روزانه و دپو کردن نخالهها در نقاطی که بادخیز نیست، از جمله این اقدامات است که از سالهای قبل نیز برای نخالههای عادی ساختمانی انجام میشده است.
پروژه بازیافت نخالههای ساختمانی تا پایان سال بهره برداری میشود
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان درباره آخرین وضعیت پروژه بازیافت نخالههای ساختمانی نیز خاطرنشان کرد: این پروژه جزو پروژههای واحد پژوهشی سازمان پسماند است اما بر اساس آخرین وضعیتی که در جریان هستم، بحث تجهیز کارگاه، زیرساختها و نصب برخی تجهیزات انجام شده و پیشبینی میشود قبل از پایان سال به بهرهبرداری برسد.
شریفی افزود: ظرفیت این کارخانه حدود یک هزار و ۵۰۰ تن در روز است و هم نخالههای باقیمانده از جنگ و هم نخالههایی که روزانه در سطح شهر تولید و منتقل میشود را پوشش خواهد داد. طبق آنچه در جلسات مطرح شده و می توان به این شیوه نخالههای ساختمانی گردنه زینل را مدیریت کرد.
شریفی در پاسخ به تعداد نیروهای درگیر در عملیات جمعآوری نخالههای جنگی گفت: به طور تقریبی بیشتر مناطق شهرداری درگیر این موضوع بودند. اگر بخواهیم تعداد کارگران درگیر را اعلام کنیم، بیش از یک هزار و یکصد تا یک هزار و ۲۰۰ نفر در مدت عملیات آواربرداری، کنترل پسماند و نظافت خیابانها مشارکت داشتند.
وی اضافه کرد: تأمین تجهیزات سنگین به طور عمده از طریق سازمان خدمات موتوری شهرداری انجام شده و تعداد قابل توجهی کامیون و ماشینآلات در سطح شهر درگیر این موضوع بودند.
به گزارش مهر، بنا بر اعلام مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، طی جنگ چهل روزه در سطح استان ۲۱ هزار و ۱۱ واحد مسکونی و تجاری خسارت دید که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۲۰۶ واحد در شهر اصفهان و هفت هزار و ۸۰۵ واحد در شهرستانهای استان آسیب دیدند.
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