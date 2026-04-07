پیشرفت ۹۱ درصدی پروژه ۱۳۸ واحدی نهضت ملی مسکن در مهدیشهر

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در شهرستان مهدیشهر بیان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه ۱۳۸ واحدی انجمن خیرین مهدیشهر به ۹۱درصد رسیده است.

وی افزود: این پروژه که جزء پروژه های نیمه تمام مسکن مهر بود، در سال ۱۴۰۲ و با اجرای طرح نهضت ملی مسکن به چرخه تولید مسکن استان بازگشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: در راستای تداوم فعالیت های عمرانی در جنگ رمضان، ۲۰ نیروی ساختمانی در پروژه مذکور در قالب گروه‌های سفیدکاری، نصب موزاییک و آسانسور در حال فعالیت است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه ۶۶ واحد این پروژه تکمیل و در مرحله انتخاب واحد و تحویل به متقاضیان قرار دارد، گفت: ۷۲ واحد باقی مانده نیز روزهای پایانی ساخت خود را سپری می کند.

وی در ادامه افزود: تمامی واحدها و محوطه‌سازی این پروژه در ابتدای تابستان سال‌جاری تکمیل می‌شود.