توسعه صادرات آبزیان ایران به روسیه در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که با حضور وحید صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور و مسئولان سرویس فدرال نظارت بر دامپزشکی و بهداشت گیاهی روسیه برگزار شد، مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صادرات آبزیان ایران به این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ضمن بررسی وضعیت صادرات آبزیان و الزامات بهداشتی مورد نظر دو کشور، مهم‌ترین مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه صادرات مطرح و راهکارهای اجرایی برای رفع این موانع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

افزایش تعداد شرکت‌های ایرانی فعال در بازار روسیه، تسهیل فرآیندهای صادراتی و فراهم کردن زمینه برای حضور گسترده‌تر تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان ایران از دیگر محورهای این نشست بود.

بر اساس توافق انجام‌شده، مقرر شد موضوعات تخصصی و اقدامات مورد نیاز دو طرف از طریق برگزاری جلسات کارشناسی برخط به‌صورت مستمر پیگیری شود و مستندات و اطلاعات مورد نیاز در چارچوب توافقات انجام‌شده میان دو کشور مبادله شود.

همچنین مقرر شد پس از بررسی مستندات ارسالی و جمع‌بندی اقدامات کارشناسی، فرآیندهای لازم برای رفع موانع موجود و فراهم شدن زمینه افزایش صادرات آبزیان ایران به بازار روسیه دنبال شود.

تداوم این همکاری‌های تخصصی می‌تواند ضمن تسهیل تجارت آبزیان میان دو کشور، زمینه حضور شرکت‌های بیشتری از ایران در بازار روسیه و توسعه صادرات محصولات آبزی با رعایت الزامات بهداشتی و قرنطینه‌ای را فراهم کند.