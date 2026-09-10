درگذشت یکی از هنرمندان نمایش «کمدی آغاز» بر اثر ایست قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، ساناز فصیحی‌نیا از هنرمندان فعال عرصه طراحی لباس که این روزها در اجرای نمایش «کمدی آغاز» به کارگردانی زری اماد در تالار قشقایی به عنوان دستیار طراح لباس حضور داشت بر اثر ایست قلبی در سن ۴۰ سالگی درگذشت.

محمدرضا فصیحی نیا برادر این هنرمند فقید یکی دیگر از اعضای گروه بازیگران نمایش «کمدی آغاز» را تشکیل می دهند که این روزها به سوگ خواهر هنرمندش نشسته است.

گروه اجرایی نمایش «کمدی آغاز» هم ضمن تقدیم اجرای شب گذشته این اثر نمایشی به زنده یاد فصیحی نیا درباره این اتفاق نوشتند:

بعضی خبرها آن‌قدر تلخ و ناباورانه‌اند که کلمات در برابرشان کم می‌آورند.

ساناز فصیحی‌نیا عزیز، تو در «کمدی آغاز» همراه گروه ناوک بودی و با حضورت، بخشی از خاطرات این روزهای ما شدی. باور نبودنت برایمان بسیار سخت است.

این اندوه را از صمیم قلب به خانواده محترم فصیحی‌نیا و به‌ویژه محمدرضای عزیز، بازیگر «کمدی آغاز» و برادر داغدار ساناز، تسلیت می‌گوییم و در این روزهای تلخ، قلب تمام اعضای گروه ناوک در کنار محمدرضا و خانواده عزیز فصیحی‌نیاست.

ساناز عزیز، نام و خاطره‌ات در دل ما زنده خواهد ماند. روحت آرام و یادت جاودان.