به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا در معاملات روز جمعه اندکی افزایش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت بزرگ‌ترین کاهش هفتگی خود در چند ماه گذشته قرار دارد. سرمایه‌گذاران نگران هستند که افزایش قیمت نفت و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، فشارهای تورمی را تشدید کند و فدرال رزرو آمریکا را به افزایش دوباره نرخ بهره سوق دهد.

بهای هر اونس طلای نقدی با رشد حدود ۰.۲ درصدی به ۳ هزار و ۹۸۲ دلار رسید و در ادامه معاملات به محدوده ۳ هزار و ۹۹۶ دلار نزدیک شد. با این حال، طلا در مجموع طی هفته بیش از ۳ درصد افت کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد نگرانی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا، بر جذابیت دارایی‌های امن غلبه کرده است.

به نوشته بلومبرگ، افزایش بهای نفت پس از تنش‌های ژئوپلیتیکی، انتظارات تورمی را بالا برده و این موضوع احتمال ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی را تقویت کرده است. از آنجا که طلا سودی پرداخت نمی‌کند، افزایش نرخ‌های بهره معمولاً تقاضا برای این فلز گران‌بها را کاهش می‌دهد.

تحلیلگران معتقدند بخشی از رشد قیمت طلا در معاملات روز جمعه ناشی از شناسایی سود فروشندگان و بازگشت محدود خریداران بوده است، اما تا زمانی که چشم‌انداز نرخ بهره آمریکا تغییر محسوسی نکند، بازار طلا همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند.