ارسال ۷۸ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری ظهر سهشنبه در آیین اعزام کاروان بزرگ تجهیزات ورزشی و بهداشتی «مهربانشاط» به مدارس فارس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و فرهنگی، گفت: تأمین و ارسال این تجهیزات نشاندهنده توجه ویژه مجموعه تعلیم و تربیت به توسعه ورزش دانشآموزی و ارتقای سلامت مدارس است.
وی افزود: در قالب این کاروان، ۷۸ هزار و ۲۵۵ قلم کالا در دو حوزه سلامت و تربیت بدنی و با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال در اختیار مدارس سراسر استان قرار میگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: این تجهیزات شامل ۲۷ هزار قلم کالای ورزشی در قالب ۳ هزار و ۷۵۰ بسته، ۴ هزار و ۲۰۰ بسته کمکهای اولیه و ۶۶۰ قلم تجهیزات برای تجهیز ۶۹ اتاق بهداشت مدارس است.
کلاری با اشاره به موفقیتهای اخیر دانشآموزان فارس در رقابتهای ورزشی ملی، ابراز امیدواری کرد این روند در سال تحصیلی جدید نیز ادامه پیدا کند و دانشآموزان استان در عرصههای ملی افتخارات بیشتری کسب کنند.
وی همچنین به برنامه آموزش و پرورش فارس برای توسعه فضاهای ورزشی مدارس اشاره کرد و گفت: در زمینه سرانه فضاهای ورزشی تلاش داریم امسال به هدف تعیینشده یعنی ۷۸ صدم مترمربع برسیم و در ادامه نیز سرانه یک مترمربع فضای ورزشی برای هر دانشآموز را محقق کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: امیدواریم در طول سال نیز بتوانیم تجهیزات مورد نیاز مدارس را تأمین و بهویژه در مناطق کمبرخوردار توزیع کنیم تا دانشآموزان این مناطق نیز از امکانات مناسب ورزشی و بهداشتی برخوردار شوند.
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