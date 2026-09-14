به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقیزاده با تشریح جزئیات مصوبات اخیر کارگروه ملی مولدسازی داراییهای دولت گفت: در راستای اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» و با هدف تبدیل داراییهای غیرمولد به منابع توسعهای، پرونده چند ملک مازاد دولتی در استان فارس در جلسه اخیر این کارگروه بررسی و به تصویب نهایی رسید.
وی افزود: با تهاتر دو فقره از املاک مازاد ادارهکل آموزش و پرورش استان فارس به ارزش کارشناسی ۱۲۰ میلیارد تومان موافقت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس ادامه داد: اولویت این فرآیند، تأمین مالی و تسویه مطالبات قطعی پیمانکاران «نهضت مدرسهسازی» است و انتظار میرود اجرای این مصوبه به تکمیل پروژههای نیمهتمام و بهبود سرانه فضای آموزشی استان کمک کند.
سهم ۶ میلیارد تومانی فناوری از مولدسازی
تقیزاده همچنین از تصویب فروش یک فقره ملک مازاد متعلق به ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در شهر کازرون خبر داد و گفت: ارزش برآوردی این ملک ۶ میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: عواید حاصل از فروش این ملک برای تکمیل و توسعه زیرساختهای حوزه فناوری اطلاعات استان هزینه خواهد شد تا زمینه ارتقای کیفیت خدماترسانی دیجیتال فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در پایان گفت: مصوبات مذکور در کوتاهترین زمان از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط عملیاتی خواهد شد تا آثار آن در مسیر توسعه زیرساختها و تکمیل پروژههای نیمهتمام استان نمایان شود.
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