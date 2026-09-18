مهبودی: دشمن با ابزار تفرقه به دنبال ضربه زدن به ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبههای نماز جمعه کازرون با سفارش نمازگزاران به تقوا، انجام واجبات و ترک محرمات گفت: انسان باید یقین داشته باشد که خداوند او را میبیند و از همه اعمال او آگاه است و چنین باوری انسان را به مقام خائفین میرساند؛ مقامی که بهشت در انتظار آن است.
وی با اشاره به برخی عذابهای الهی در روز قیامت افزود: بیاعتنایی خداوند متعال به برخی افراد در قیامت، از جمله عذابهایی است که در آموزههای دینی نسبت به آن هشدار داده شده است.
امام جمعه کازرون در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به ضرورت مقابله با تهاجم فرهنگی بیان کرد: اگر میخواهیم فرزندان خود را در برابر تهاجم فرهنگی واکسینه کنیم، باید آنان را با سیره و سبک زندگی پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) آشنا کنیم.
مهبودی ادامه داد: محبت اهلبیت(ع) باید از دوران کودکی در وجود فرزندان کاشته شود تا در برابر تبلیغات سوء و هجمههای فرهنگی دشمنان، استحکام بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در برخورد با نسل جوان گفت: پیامبر(ص) تنها به مهربانی با کودکان سفارش نمیکرد، بلکه درباره نوجوانان و جوانان نیز توصیههایی داشت و آنان را برای ادامه مسیر زندگی راهنمایی میکرد.
بیتالمال خط قرمز تقواست
خطیب نماز جمعه کازرون یکی از مصادیق تقوا را رعایت حقوق بیتالمال دانست و تصریح کرد: انسان باید نسبت به بیتالمال حساس باشد و در حفظ حقوق عمومی جامعه کوتاهی نکند.
وی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس در هفته آینده اظهار کرد: دشمنان در راهاندازی جنگ هشتساله اهدافی همچون مقابله با اسلام انقلابی و ناب محمدی، مقابله با انقلاب اسلامی، تجزیه ایران، جلوگیری از سازندگی کشور و حمایت از رژیم صهیونیستی را دنبال میکردند.
مهبودی افزود: یکی از اهداف دشمنان در طول تاریخ انقلاب اسلامی، تجزیه ایران بوده است، اما به دلیل برخورداری کشور از مؤلفههای قدرتی همچون وسعت سرزمینی و جمعیت، در این هدف ناکام ماندهاند.
امام جمعه کازرون با بیان اینکه اهداف استکبار جهانی علیه ایران همچنان ادامه دارد، گفت: ابزارها و شیوههای جنگی دشمن تغییر کرده است؛ زیرا دشمن میداند با جنگ سخت نمیتواند در برابر مردم ایران به نتیجه برسد و به همین دلیل به جنگ ترکیبی و ایجاد تفرقه و انشقاق روی آورده است.
وحدت ملی و جهاد تبیین، ضرورت مقابله با جنگ ترکیبی
وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر نقشههای دشمن خاطرنشان کرد: برای مقابله با این توطئهها به وحدت ملی، اعتماد مردم به مسئولان، پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی و صنعتی، جهاد تبیین و افزایش تابآوری مردم با همکاری عمومی نیاز داریم.
مهبودی ایمان و باورهای دینی را از عوامل پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس دانست و افزود: امروز در سرزمین یمن نیز شاهد تحقق وعدههای الهی هستیم و لطف پروردگار در وعده صادق خود را نشان داده است.
وی ادامه داد: مردم یمن به معنای واقعی کلمه ابهت استکبار را در هم شکستهاند.
آموزش و پرورش؛ مسیر رسیدن به ایران قوی
امام جمعه کازرون با اشاره به فرارسیدن اول مهر و بازگشایی مدارس گفت: آموزش و پرورش دستگاهی حیاتی برای عبور از گردنههای سخت و رسیدن به ایران قوی است و بدون آموزش و پرورش، رسیدن به این هدف امکانپذیر نیست.
مهبودی در ادامه با اشاره به برنامههای رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: رژیم صهیونیستی از همراهی مردم با خود ناامید شده و تلاش میکند با ایجاد آشوب در کشور به اهداف خود برسد.
وی تأکید کرد: نیروهای امنیتی موظف هستند در صورت شکلگیری اغتشاشات احتمالی، با عوامل آن سریع و جدی برخورد کنند.
خطیب نماز جمعه کازرون در پایان با اشاره به حضور مردم در تجمعات مختلف گفت: مردم عزیز و انقلابی کشور همچنان در کنار ۳۱ میلیون نفر در برنامه «جانفدا» حضور فعال دارند و اهمیت این تجمعات را نباید دستکم گرفت.
وی افزود: همین حضور فعال مردم موجب شده است خواب دشمنان تعبیر نشود.
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