به گزارش خبرنگار مهر، مهدی براری صبح شنبه در مراسم معارفه سرپرست فرمانداری مهدیشهر با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و اعضای شورای اداری توجه جدی به پروژه‌های نیمه‌تمام را یکی از اولویت های مطلوب از فرماندار جدید شهرستان مهدیشهر دانست.

وی با بیان اینکه بازدید و مدیریت میدانی یکی از مهمترین ضرورت هایی است که باید مد نظر قرار گیرد، افزود: توجه به ضرورت ها و نیازهای شهرستان در مدیریت میدانی احصا می شود.

معاون استاندار سمنان همچنین با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازی کاری در دستگاه‌های اجرایی بیان داشت: هماهنگی میان دستگاه‌ها و تقسیم دقیق مسئولیت‌ها، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های شهرستان و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را فراهم می‌کند.

براری تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور در میدان، مسائل را از نزدیک بررسی و روند اجرای تصمیمات و برنامه‌ها را به صورت مستمر رصد و پیگیری کنند.

وی افزود: اولویت‌های اصلی مهدیشهر باید به‌طور دقیق احصا شود و برای هر یک از مسائل و مشکلات، برنامه‌ریزی مشخص و زمان‌بندی شده صورت گیرد تا روند رسیدگی و حل مشکلات با سرعت بیشتری انجام شود.

گفتنی است در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات علی خداداد، محمد امین جاوید پور به عنوان سرپرست فرمانداری جدید شهرستان مهدیشهر معرفی شد.