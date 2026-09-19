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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مهدیشهر؛ مدیریت میدان اولویت باشد

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مهدیشهر؛ مدیریت میدان اولویت باشد

مهدیشهر- معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان خواستار توجه جدی به پروژه‌های نیمه تمام در مهدیشهر شد و گفت: نیازمند مدیریت میدانی در این شهرستان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی براری صبح شنبه در مراسم معارفه سرپرست فرمانداری مهدیشهر با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و اعضای شورای اداری توجه جدی به پروژه‌های نیمه‌تمام را یکی از اولویت های مطلوب از فرماندار جدید شهرستان مهدیشهر دانست.

وی با بیان اینکه بازدید و مدیریت میدانی یکی از مهمترین ضرورت هایی است که باید مد نظر قرار گیرد، افزود: توجه به ضرورت ها و نیازهای شهرستان در مدیریت میدانی احصا می شود.

معاون استاندار سمنان همچنین با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازی کاری در دستگاه‌های اجرایی بیان داشت: هماهنگی میان دستگاه‌ها و تقسیم دقیق مسئولیت‌ها، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های شهرستان و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را فراهم می‌کند.

براری تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور در میدان، مسائل را از نزدیک بررسی و روند اجرای تصمیمات و برنامه‌ها را به صورت مستمر رصد و پیگیری کنند.

وی افزود: اولویت‌های اصلی مهدیشهر باید به‌طور دقیق احصا شود و برای هر یک از مسائل و مشکلات، برنامه‌ریزی مشخص و زمان‌بندی شده صورت گیرد تا روند رسیدگی و حل مشکلات با سرعت بیشتری انجام شود.

گفتنی است در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات علی خداداد، محمد امین جاوید پور به عنوان سرپرست فرمانداری جدید شهرستان مهدیشهر معرفی شد.

کد مطلب 6951295

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