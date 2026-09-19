به گزارش خبرنگار مهر، مهدی براری صبح شنبه در مراسم معارفه سرپرست فرمانداری مهدیشهر با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و اعضای شورای اداری توجه جدی به پروژههای نیمهتمام را یکی از اولویت های مطلوب از فرماندار جدید شهرستان مهدیشهر دانست.
وی با بیان اینکه بازدید و مدیریت میدانی یکی از مهمترین ضرورت هایی است که باید مد نظر قرار گیرد، افزود: توجه به ضرورت ها و نیازهای شهرستان در مدیریت میدانی احصا می شود.
معاون استاندار سمنان همچنین با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازی کاری در دستگاههای اجرایی بیان داشت: هماهنگی میان دستگاهها و تقسیم دقیق مسئولیتها، زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای شهرستان و ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم را فراهم میکند.
براری تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با حضور در میدان، مسائل را از نزدیک بررسی و روند اجرای تصمیمات و برنامهها را به صورت مستمر رصد و پیگیری کنند.
وی افزود: اولویتهای اصلی مهدیشهر باید بهطور دقیق احصا شود و برای هر یک از مسائل و مشکلات، برنامهریزی مشخص و زمانبندی شده صورت گیرد تا روند رسیدگی و حل مشکلات با سرعت بیشتری انجام شود.
گفتنی است در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات علی خداداد، محمد امین جاوید پور به عنوان سرپرست فرمانداری جدید شهرستان مهدیشهر معرفی شد.
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