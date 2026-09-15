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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۷

شناسایی ۹ مورد تب کریمه کنگو در استان یزد؛ یک فوتی ثبت شد

شناسایی ۹ مورد تب کریمه کنگو در استان یزد؛ یک فوتی ثبت شد

یزد - رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد از شناسایی ۹ مورد قطعی تب کریمه کنگو در استان طی سال جاری خبر داد.

مژگان مینوسپهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: امسال از ۳۱ مورد ابتلا قطعی تب کریمه کنگو در کشور، ۹ مورد در یزد شناسایی شد که یک بیمار نیز جان خود را از دست داده است.

وی افزود: سال گذشته نیز ۱۴ مورد قطعی در یزد ثبت شد و استان یزد در تعداد مبتلایان رتبه نخست کشور را داشته است.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد با هشدار درباره انتقال بیماری از طریق دام آلوده، خون و ترشحات حیوان و گوشت آلوده، بر خرید گوشت از مراکز مجاز، نگهداری گوشت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در یخچال، پخت کامل گوشت و جگر و خودداری از ذبح دام خارج از کشتارگاه تأکید کرد.

کد مطلب 6947449

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