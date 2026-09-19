به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز شنبه در جمع معاونان آموزش ابتدایی مناطق و نواحی استان «مخاطب‌شناسی» را گفتمان امسال حوزه تعلیم و تربیت عنوان و اظهار کرد: دانش‌آموزان امروز از سنین پایین با ابزارهای دیجیتال سر و کار داشته‌اند و نمی‌توان با همان شیوه‌های گذشته با این نسل ارتباط برقرار کرد.

وی با اشاره به اهمیت ارزشیابی آغازین در طرح درس افزود: معلم پیش از تدریس باید توانایی‌ها و ویژگی‌های مخاطب خود را بشناسد؛ چرا که اگر فرستنده و گیرنده روی یک طول موج قرار نگیرند، پیام منتقل نخواهد شد و باید با زبان این نسل سخن گفت.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان، تقویت هویت ملی و مذهبی را از اهداف نظام آموزشی برشمرد و تصریح کرد: برای اثربخشی در حوزه هویت‌بخشی ابتدا باید راه ارتباط با دانش‌آموز را پیدا کرد و مدرسه بدون حضور و هیاهوی دانش‌آموزان روح و امیدی ندارد.

علی‌فر، سه موضوع خواندن، نوشتن و حساب کردن را محورهای پایه‌ای دوره ابتدایی دانست و بیان کرد: مدارس در سال تحصیلی جدید به صورت کاملاً حضوری بازگشایی می‌شوند و زنگ شکوفه‌ها و مهر در موعد مقرر نواخته خواهد شد.