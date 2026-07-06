مولدسازی درگرداب نبودسند گیر کرده است؛تعیین تکلیف املاک آموزشی شهرضا

حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خروجی جلسه اخیر شورای آموزش و پرورش این شهرستان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، بر لزوم عبور از رویههای کند اداری تأکید کرد و گفت: در این نشست دو محور حیاتی «کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان» و «مولدسازی املاک آموزش و پرورش» به عنوان فوریتهای شهرستان مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
هشدار درباره اوقات فراغت ۳۸ هزار دانشآموز
قاسمی با بیان اینکه شهرستانهای شهرضا و دهاقان میزبان ۳۸ هزار دانشآموز هستند، تصریح کرد: با آغاز فصل تابستان، دغدغه خانوادهها برای گذران اوقات فراغت فرزندان دوچندان شده است. نمیتوان صرفاً به برنامههای کلیشهای اکتفا کرد؛ از این رو مقرر شد با محوریت فرمانداری، دستگاههایی نظیر شهرداریها، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره ورزش و جوانان به جای موازیکاری، با مشارکت و مدیریت واحد، برنامههای فرهنگی و تربیتی هدفمندی را اجرایی کنند.
وی با اشاره به نتایج پایشهای اخیر درباره آسیبهای اجتماعی افزود: وضعیت موجود نیازمند مداخلات جدی است. در این جلسه تصمیمات قاطعی برای توانمندسازی دانشآموزان و ارتقای سطح آموزش خانوادهها اتخاذ شد تا با همکاری دستگاههای متولی، دایره آسیبهای اجتماعی برای نسل آینده به حداقل ممکن کاهش یابد.
مولدسازی راهکاری که در گرداب فقدان سند گیر کرده است
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در ادامه با انتقاد از وضعیت مالکیت فضاهای آموزشی، دومین محور جلسه را اجرای قانون مولدسازی برای تأمین منابع مالی نوسازی مدارس عنوان کرد و گفت: یکی از بزرگترین موانع پیشروی ما برای مقاومسازی و توسعه فضاهای آموزشی، فقدان سند مالکیت برای حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد املاک آموزش و پرورش است؛ موضوعی که عملاً اجرای قانون مولدسازی را در شهرستان مختل کرده است.
قاسمی ضمن تأکید بر اینکه این روند دیگر قابل پذیرش نیست، خاطرنشان کرد: در این جلسه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، به صورت ویژه مقرر شد دستگاههای مرتبط از جمله اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداریها، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، مکلف به تسریع در فرآیند سنددار کردن املاک شوند.
وی ابراز امیدواری کرد که با این تصمیمات، طلسمِ بلاتکلیفی املاک آموزشی در شهرضا و دهاقان شکسته شود و دستگاههای مسئول با جدیت در مسیر نوسازی مدارس فرسوده و افزایش ایمنی محیطهای آموزشی گام بردارند، چرا که سلامت و آینده دانشآموزان اولویت اصلی است که جای هیچگونه اهمالکاری ندارد.
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