به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازیهای آسیایی از ۲۸ شهریور در آیچی - ناگویا ژاپن آغاز میشود و تا ۱۲ مهر ادامه خواهد داشت. این دوره از بازیها علاوه بر اهمیت خود به عنوان بزرگترین رویداد چندرشتهای قاره آسیا برای برخی ورزشکاران و رشتهها از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که بخشی از مسیر کسب سهمیه المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ از همین رقابتها میگذرد.
تیراندازی با کمان یکی از رشتههایی است که رقابتهای ناگویا در مسیر المپیک آن نقش خواهد داشت. کامپوند نیز برای نخستین بار در تاریخ بازیهای المپیک در لسآنجلس ۲۰۲۸ وارد برنامه مسابقات خواهد شد و رقابت میکس تیمی این رشته نخستین مدال المپیکی کامپوند را به خود اختصاص خواهد داد. بر اساس مسیر رسمی تعیینشده ۱۲ تیم میکس کامپوند در المپیک لسآنجلس حضور خواهند داشت و یکی از سهمیههای قارهای به قهرمان رقابتهای میکس کامپوند در بازیهای قارهای آسیا اختصاص پیدا میکند.
به این ترتیب بازیهای آسیایی ناگویا برای ملیپوشان کامپوند ایران تنها فرصتی برای کسب مدال قارهای نیست و میتواند نخستین گام مهم در مسیر حضور در المپیک تاریخی این رشته باشد. تیم ایران نیز با ترکیبی متشکل از سه کماندار مرد و سه کماندار زن در رقابتهای کامپوند شرکت خواهد کرد و در بخشهای انفرادی، تیمی و میکس تیمی به میدان میرود.
تیم ملی کامپوند ایران در ماههای گذشته مراحل مختلفی از آمادهسازی را پشت سر گذاشته و آخرین مرحله اردوی تدارکاتی خود را نیز در ترکیه برگزار کرده است. حالا ملیپوشان در فاصله کوتاه باقیمانده تا آغاز بازیهای آسیایی برای حضور در یکی از مهمترین رقابتهای سال آماده میشوند؛ رقابتی که میتواند برای کامپوند ایران رنگ و بوی المپیکی نیز داشته باشد.
آمادهسازی از فروردین آغاز شد
اسماعیل عبادی سرمربی تیم ملی تیراندازی با کمان در رشته کامپوند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تیم ملی و شانس ایران برای کسب سهمیه المپیک از بازیهای آسیایی اظهار کرد: از اواخر فروردینماه اردوهای تیم ملی را به صورت مستمر آغاز کردیم و در چند مرحله اردو در انزلی و تهران حضور داشتیم. دو هفته پیش نیز برای برگزاری اردوی آمادهسازی راهی ترکیه شدیم و شب گذشته به ایران بازگشتیم.
وی افزود: اردوهای مرتب و خوبی را پشت سر گذاشتیم و رکوردهای بچهها نیز روند ملایم و رو به رشدی داشت. در بخش تیمی و میکس هم رکوردهای خوبی ثبت کردیم و تمرینهای شبیهسازی مسابقات را نیز در برنامه داشتیم تا بازیکنان برای شرایط واقعی رقابت آماده شوند.
سرمربی تیم ملی کامپوند ادامه داد: خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی نداشتیم و از نظر تجهیزات نیز فدراسیون تا جایی که امکان داشته لوازم مصرفی مورد نیاز بچهها را در اختیار آنها قرار داده است. در این زمینه دغدغه خاصی نداریم و امیدوارم بتوانیم در بازیهای آسیایی نتیجه خوبی به دست بیاوریم.
۶ نماینده ایران در کامپوند
عبادی درباره تعداد ملیپوشان اعزامی به ناگویا اظهار داشت: در بخش کامپوند سه آقا و سه خانم اعزام میشوند و در همه بخشها حضور خواهیم داشت. بچهها هم در بخش انفرادی و هم در بخش تیمی و میکس تیمی رقابت میکنند و تلاش میکنیم در تمام بخشها عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.
سرمربی تیم ملی کامپوند درباره اهمیت سهمیه المپیک در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: در بخش کامپوند کسب مدال طلا در بخش میکس تیمی میتواند سهمیه المپیک را برای قاره آسیا به همراه داشته باشد و به همین دلیل روی این موضوع برنامهریزی ویژهای کردهایم.
عبادی ادامه داد: کسب مدال طلا و رسیدن به سهمیه المپیک کار راحتی نیست اما تمرینهای خوبی برای این هدف داشتهایم و تلاش میکنیم بتوانیم نتیجه مطلوبی به دست بیاوریم. در کنار میکس تیمی عملکرد بچهها در بخش انفرادی و تیمی نیز برای ما قابل قبول بوده و انتظار داریم در این بخشها هم برای کسب مدال رقابت کنیم.
وی تأکید کرد: هدف اصلی ما به خاطر همین سهمیه المپیک است و برای آن تمرین زیادی انجام دادهایم. امیدوارم در ناگویا بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم هرچند میدانیم مسیر بسیار سختی پیش روی ما قرار دارد.
مسیر المپیک بعد از ناگویا هم ادامه دارد
عبادی درباره اینکه آیا بازیهای آسیایی تنها فرصت کامپوند ایران برای رسیدن به المپیک لسآنجلس است، گفت: بازیهای آسیایی تنها مسیر کسب سهمیه نیست و سال آینده مسابقات قهرمانی جهان در مکزیک نیز اهمیت زیادی خواهد داشت.
وی افزود: در قهرمانی جهان نیز بخشی از سهمیههای المپیک توزیع خواهد شد و در مجموع ۱۲ تیم میکس کامپوند در المپیک حضور خواهند داشت. بنابراین بعد از بازیهای آسیایی هم فرصتهای دیگری برای کسب سهمیه وجود دارد و باید مسیر را تا پایان ادامه دهیم.
سرمربی تیم ملی کامپوند خاطرنشان کرد: امیدوارم ابتدا در بازیهای آسیایی نتیجه خوبی بگیریم و بتوانیم از فرصت ناگویا برای رسیدن به سهمیه المپیک استفاده کنیم اما اگر این اتفاق در ژاپن رخ ندهد مسابقات قهرمانی جهان و سایر مراحل انتخابی را نیز با هدف کسب سهمیه دنبال خواهیم کرد.
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