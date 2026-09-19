اروپا خواستار تجدیدنظر آمریکا درباره روادید هیئت فلسطینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا روز شنبه از آمریکا خواست در تصمیم خود در عدم صدور روادید به اعضای هیئت فلسطینی پیش از برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تجدیدنظر کند.

اتحادیه اروپا اعلام کرد از اینکه محدودیت‌های ورود اعضای هیئت فلسطینی برای دومین سال متوالی تمدید شده است، ابراز تأسف می‌کند و به تعهدات آمریکا به‌عنوان کشور میزبان سازمان ملل بر اساس توافق‌های موجود با این سازمان اشاره کرد.

انور العلونی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت: با توجه به توافق‌های موجود میان آمریکا و سازمان ملل درباره مقر این سازمان و تعهدات آمریکا به‌عنوان کشور میزبان، از ایالات متحده می‌خواهیم در این تصمیم تجدیدنظر کند.

آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود محدودیت‌های صدور روادید برای مقام‌های فلسطینی را تمدید می‌کند. این اقدام شامل محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز می‌شود و برای دومین سال متوالی مانع حضور او در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواهد شد.

مجمع عمومی سازمان ملل روز ۱۷ سپتامبر با رأی ۱۵۲ کشور در برابر سه کشور، با سخنرانی محمود عباس از طریق ویدئو موافقت کرد. هیئت فلسطینی مستقر در سازمان ملل نیز همچنان امکان حضور در نشست را خواهد داشت.