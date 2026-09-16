لغو پروازهای گرجستان تأثیری بر گردشگری ایران ندارد

حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت پروازها پس از اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، اظهار کرد: تحریم جدید آمریکا علیه ایرلاینهای ایرانی اقدام بسیار خبیثانهای است و میتوان آن را نوع دیگری از جنایت دانست. یک روز به مدرسه میناب حمله میشود و جنایتی رخ میدهد و امروز شرکتهای هواپیمایی مسافری ایران تحریم میشوند.
تحریم ایرلاینهای ایرانی؛ ضربه مستقیم به مسافران عادی است
وی افزود: مسافر ارتباطی با جنگ ندارد. این اقدام دقیقاً همان کار با نسخهای دیگر است. مسافر صرفاً برای امور تجاری یا سیاسی سفر نمیکند، بلکه ممکن است بخواهد به دیدار اقوام خود برود، به مقصدی در کشورهای مختلف سفر کند یا امور شخصی و کاری خود را انجام دهد. چنین اقدامی در هیچ جای دنیا مرسوم نبوده و در هیچ جنگی نیز سابقه نداشته است که چنین اقدامی علیه مسافران انجام شود.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران بیان کرد: با توجه به اینکه اوج سفرهای شهریورماه در حال پایان است، برخی ایرلاینها و چارترکنندگان ممکن است از این شرایط بهعنوان بهانه استفاده کنند. برای مثال، یک چارترکننده از قبل پرواز را چارتر کرده و اکنون اعلام کند که به دلیل تحریم امکان انجام سفر وجود ندارد.
وی ادامه داد: البته حتی اگر شرایط فعلی برکشور حاکم نبود، در مهرماه معمولاً با ریزش شدید سفر و تعداد مسافران مواجه میشدیم؛ این کاهش هم در سفرهای ورودی و خروجی و هم در سفرهای داخلی همواره وجود داشته است.
رفیعی تصریح کرد: اکنون برخی ایرلاینهای داخلی، با توجه به اینکه پروازهای داخلی با چنین مشکلی مواجه نشدهاند، اقداماتی انجام میدهند که امیدواریم این موضوع بهانهای برای تضییع حقوق مردم نباشد.
گرجستان مقصد پرتردد گردشگری ایرانیان نبود
وی درباره لغو پروازهای گرجستان به ایران نیز گفت: اخیراً گرجستان پروازهای خود به ایران را لغو کرده است، در حالی که گرجستان اساساً مقصد پرتردد گردشگری ایران نبوده و چه در پروازهای ورودی و چه در پروازهای خروجی، سهم قابل توجهی در گردشگری ما نداشته است.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پایان تاکید کرد: ما حتی ورودی قابل توجهی از گرجستان نداشتیم و این کشور نیز از نظر جاذبههای گردشگری، مقصد مهمی برای بازار گردشگری ایران محسوب نمیشد. برای ما گرجستان و برخی کشورهای مشابه، مقصد مهم گردشگری محسوب نمیشوند.
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