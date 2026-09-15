اسماعیل ارتگلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویکرد نظام تعلیم و تربیت باید از حافظهمحوری به سمت استدلالمحوری، مهارتمحوری، پژوهشمحوری و کارهای تیمی حرکت کند و جشنواره نوجوان خوارزمی یکی از بسترهای مهم تحقق این رویکرد است.
وی افزود: دانشآموزانی که در این جشنواره حضور دارند، آیندهسازان واقعی کشور هستند و موفقیت آنها حاصل همراهی خانوادهها و تلاش معلمان و مربیان است.
ارتگلی با اشاره به ارزیابیهای بینالمللی نظامهای آموزشی تصریح کرد: دو آزمون بینالمللی تیمز و پرلز، مسیر و عملکرد نظامهای آموزشی کشورهای مختلف را بررسی میکنند و در این ارزیابیها حدود ۶۰ نظام آموزشی دنیا مورد سنجش قرار میگیرند.
وی ادامه داد: عملکرد ایران در آزمونهای تیمز و پرلز مطلوب نیست و این مسئله صرفاً به ضعف محتوای آموزشی بازنمیگردد، بلکه باید در شیوه یادگیری و نحوه بهکارگیری دانش نیز بازنگری شود.
معاون آموزش متوسطه مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: ایران در تولید علم و انتشار مقالات علمی جایگاه بالایی در جهان دارد و در برخی رتبهبندیها در میان ۱۴ تا ۱۶ کشور نخست قرار گرفته است، اما مسئله مهم، میزان کاربردیشدن این دانش و تبدیل آن به راهکارهایی برای حل مسائل جامعه است.
وی افزود: دانش زمانی ارزشمند است که به عمل و حل مسائل جامعه منجر شود و دانشآموزان باید در مسیر مهارتمحوری و ارائه راهکارهای کاربردی حرکت کنند.
ارتگلی با اشاره به رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیان کرد: در این سند بر مهارتمحوری، پژوهشمحوری و فعالیتهای تیمی و گروهی تأکید شده و باید دانشآموزان از الگوی حافظهمحور فاصله گرفته و به سمت استدلالمحوری و مهارتمحوری حرکت کنند.
معاون آموزش متوسطه مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی جشنواره نوجوان خوارزمی را یکی از رویدادهای ارزشمند و فاخر آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت دانست و افزود: در این جشنواره دانشآموزان صرفاً به دنبال کسب نمره نیستند، بلکه در یک فرآیند مستمر و با همکاری معلمان و مربیان، ایدهای را پرورش میدهند و آن را به محصول، طرح یا راهکاری خلاقانه تبدیل میکنند.
وی گفت: دانشآموزان استان مرکزی میراثدار پیشینه علمی ارزشمندی هستند و بزرگان علمی این سرزمین سهم قابل توجهی در شکلگیری و توسعه دانش ایران داشتهاند؛ بنابراین انتظار میرود نسل جدید نیز این مسیر را ادامه دهد و زمینه را برای ظهور گروههای علمی و پژوهشی آینده فراهم کند.
ارتگلی تصریح کرد: در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، ۱۷ دانشآموز و گروه دانشآموزی استان مرکزی در سطح کشور حائز رتبه شدند.
وی افزود: مسیر پژوهش و خلاقیت دانشآموزان باید استمرار داشته باشد تا این نسل بتواند با تکیه بر دانش، مهارت و کار گروهی، در آینده نقش مؤثری در حل مسائل کشور ایفا کند.
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