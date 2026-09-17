۱۵ منطقه آموزش و پرورش مرکزی در آستانه سال تحصیلی جدید مجهز شدند

عبدالرضا پیرحسینلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با اجرای کاروان «مهر بانشاط» در سراسر کشور، بیش از ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی، بهداشتی و پرورشی برای توزیع در ۱۵ منطقه آموزش و پرورش استان مرکزی تأمین و ارسال شد.
وی افزود: این تجهیزات در بیش از ۱۰ نوع مختلف و متناسب با نیاز مدارس تهیه شده و هدف از ارسال آن، تقویت زیرساختها و امکانات مدارس و فراهمسازی شرایط مناسب برای اجرای برنامههای آموزشی، ورزشی و تربیتی در سال تحصیلی جدید است.
پیرحسینلو تصریح کرد: در بخش پرورشی نیز برای نخستینبار بستههای آموزشی، کمکآموزشی و فرهنگی «تپش» شامل بازیهای فکری و محتوای متناسب با فعالیتهای پرورشی تهیه شده است که در اختیار کانونهای فرهنگی و تربیتی استان قرار میگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: بستههای «تپش» با هدف تقویت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، غنیسازی اوقات فراغت و ایجاد زمینه برای مشارکت و فعالیت بیشتر دانشآموزان در کانونهای فرهنگی و تربیتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه تأمین تجهیزات مدارس در چارچوب برنامههای پروژه مهر انجام شده است تاکید کرد: آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی، از محورهای اصلی فعالیت آموزش و پرورش استان بوده و تأمین و توزیع تجهیزات مورد نیاز مدارس نیز در همین راستا دنبال شده است.
وی افزود: تلاش شده است تجهیزات بر اساس نیاز مناطق و مدارس توزیع شود تا دانشآموزان در سال تحصیلی جدید از امکانات مناسبتری در حوزههای ورزشی، بهداشتی و پرورشی برخوردار باشند و زمینه اجرای مطلوب برنامههای آموزشی و تربیتی فراهم شود.
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