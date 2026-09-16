صادق: ۷۰۰ هزار متقاضی واقعی در انتظار مسکن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محدودیت منابع مالی در حوزه مسکن، بر ضرورت اختصاص تسهیلات مسکن مهر به متقاضیان اولیه تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، تسهیلات مربوط به مسکن مهر باید به متقاضی اول اختصاص پیدا کند.

وی افزود: برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که توسط افراد واگذار می‌شوند، می‌توان هزینه‌ها را به نرخ روز برآورد و از خریداران دریافت کرد.

وزیر راه و شهرسازی خطاب به مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن اظهار کرد: باید مسکن مهر و مسکن ملی به متقاضیان واقعی برسد تا ۷۰۰ هزار متقاضی در نوبت نیز بتوانند از این امکان بهره‌مند شوند.

وی با هشدار نسبت به تکرار روند واگذاری مسکن‌های مهر و ملی در شهرهای پرند و پردیس طی سال‌های گذشته، گفت: نباید متقاضیان بعدی مسکن مهر مشمول شرایط متقاضی اول شوند و در این زمینه باید از طریق سامانه اسناد و املاک، پالایش لازم انجام شود.

بسیاری از متقاضیان دهک‌های یک تا ۴ اقساط را نپرداخته‌اند

صادق بیان کرد: ۳۵۰ هزار متقاضی در دهک‌های یک تا چهار قرار دارند که تاکنون تعداد زیادی از این افراد نتوانسته‌اند اقساط خود را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بارگذاری جمعیتی در شهرهای جدید بدون توجه به طرح‌های بالادست انجام شد که تبعات بسیاری به همراه داشت. شهر جدید پردیس یکی از نمونه‌های این موضوع است که در آن به بافت شهر جدید و نقشه توپوگرافی آن توجه نشد. باید به خانوارهایی که توان سکونت در کلانشهرها را نداشتند، خانه اختصاص پیدا می‌کرد و با ایجاد شهرهای جدید این فرصت برای آنها فراهم شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای برخی اقدامات غیرکارشناسی در شهرهای جدید گفت: مدیران شهرهای جدید باید توجه داشته باشند که در کنار احداث مسکن مهر و مسکن ملی، وظیفه شهرسازی را نیز برعهده دارند و باید به نسل‌های آینده در این شهرها توجه شود.

زمین شهرهای جدید به‌تنهایی ارزش ندارد

وی با اشاره به مشکلات مالی شهرهای جدید اظهار کرد: علی‌رغم مشکلات موجود در این شهرها، باید به ثروت نهفته آنها توجه شود، چرا که زمین به تنهایی ارزش ندارد.

عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان اینکه مشکلات شهرهای جدید در شرایط فعلی به‌طور کامل برعهده وزارت راه و شهرسازی است، تأکید کرد: باید یک منطقه در شهرهای جدید به بخش دانش‌بنیان اختصاص پیدا کند تا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، همانند پارک علم و فناوری پردیس، شاهد ایجاد ارزش افزوده برای کشور باشیم.

بخشی از شهرهای جدید به سالمندان اختصاص یابد

وی افزود: بخشی از شهرک‌ها و شهرهای جدید باید با توجه به روند جمعیتی کشور به سالمندان اختصاص پیدا کند که این موضوع نیز می‌تواند برای این شهرها ارزش افزوده ایجاد کند.

صادق با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی به شهرهای جدید گفت: بهبود مسیر دسترسی شهرهای جدید، سرمایه‌گذاری در این شهرها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، باید اقدامات در این شهرها متنوع باشد و به حوزه شهرسازی نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان از سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه اینچه‌برون توسط سرمایه‌گذاران روس و قزاق خبر داد و خواستار توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری خارجی در شهرهای جدید شد.