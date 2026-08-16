فعالیت ۵۵ تیم سلامت برای اجرای طرح پزشک خانواده در بویراحمد

مسلم شریفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم آغاز رسمی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در مرکز جامع سلامت شهید شفیعی بویراحمد و با حضور استاندار، فرماندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار میشود.
وی افزود: اجرای این برنامه در شهرستان بویراحمد به صورت پایلوت انجام میشود و در صورت موفقیت در اجرا، زمینه توسعه آن به سایر نقاط استان فراهم خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تشریح اهداف این طرح گفت: پزشکی خانواده برنامهای جامع برای مراقبت از سلامت افراد، خانوادهها و محلات است و در این طرح هر خانوار در قالب یک پرونده الکترونیک سلامت و در یک مجموعه جمعیتی حدود سه هزار نفر، تحت پوشش یک پزشک خانواده، مراقب سلامت، ماما و منشی قرار میگیرد.
شریفی تصریح کرد: شاخصهای سلامت افراد به صورت مستمر رصد و مشکلات سلامت آنها پیگیری میشود و در صورت نیاز به خدمات تخصصی، فرد از طریق نظام ارجاع الکترونیک به سطح دوم خدمات ارجاع داده شده و پس از دریافت خدمات تخصصی، مجدداً برای ادامه مراقبت به سطح نخست بازمیگردد.
وی یکی از مزیتهای اصلی طرح را استمرار و کامل بودن مراقبتها عنوان کرد و گفت: چهار ویزیت نخست پزشک خانواده برای افراد رایگان است و از ویزیت پنجم به بعد، فرانشیز از بیمار دریافت میشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: تلاش میشود با تقویت مراقبتهای سطح نخست، نیاز افراد به مراجعات متعدد و خدمات تخصصی کاهش یابد؛ با این حال برای افرادی که نیازمند خدمات تخصصی هستند، فرآیند ارجاع به گونهای طراحی شده که نوبت آنها در کلینیک تخصصی نیز از طریق همین نظام رزرو شود.
شریفی بیان کرد: بیمار پس از مراجعه به پزشک خانواده، در صورت نیاز به خدمات تخصصی با نوبت مشخص به کلینیک مربوط مراجعه میکند و در ایستگاه ارجاع، مسیر دریافت خدمت به وی اعلام میشود.
وی افزود: در صورت نیاز به خدمات پاراکلینیکی، دارو یا خدمات بیمارستانی نیز فرد به مراکز مشخصشده در طرح ارجاع میشود و نوبتگیریها از قبل انجام خواهد شد؛ بنابراین بیمار در مسیر دریافت خدمات سلامت با سردرگمی و سرگردانی کمتری مواجه میشود.
فعالیت ۲۲ مرکز سلامت در بویراحمد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به جمعیت شهرستان بویراحمد گفت: این شهرستان حدود ۳۳۰ هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۱۶۲ هزار نفر آن در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی ساکن هستند.
شریفی افزود: جمعیت روستایی پیش از این نیز تحت پوشش برنامه پزشک خانواده روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر قرار داشتند و اکنون برنامه در سطح جمعیت شهری نیز اجرا میشود، اما مجموعه خدمات به صورت یکپارچه و با نظام ارجاع مشترک برای شهر و روستا دنبال خواهد شد.
وی از فعالیت ۲۲ مرکز سلامت در شهرستان بویراحمد خبر داد و گفت: همه این مراکز زیر پوشش طرح قرار دارند که پنج مرکز در محدوده شهری واقع شدهاند و متناسب با جمعیت، پایگاههای سلامت و تیمهای سلامت برای آنها تعریف میشود.
شریفی ادامه داد: در مجموع حدود ۵۵ تیم سلامت برای اجرای این طرح پیشبینی شده که تاکنون جانمایی و تعیین تکلیف حدود ۴۰ تیم انجام شده است.
وی گفت: این تیمها در نزدیکترین نقاط به محل سکونت مردم مستقر میشوند و در مناطقی که امکان ارائه خدمات از طریق مراکز دولتی وجود نداشته باشد، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: با مطبها و درمانگاههای بخش خصوصی قراردادهای مستقیم منعقد میشود و این مراکز موظف خواهند بود خدمات را مطابق برنامه تعریفشده ارائه دهند و دریافتهای آنها نیز بر اساس سازوکار تعیینشده از سوی سازمانهای بیمهگر و دانشگاه علوم پزشکی انجام خواهد شد.
اجرای طرح پزشکی خانواده در ۶۴ شهرستان کشور
شریفی با بیان اینکه اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع یک تصمیم کشوری و وزارت بهداشت است، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۴ شهرستان در سطح کشور وارد این برنامه شدهاند و پیشبینی شده است اجرای آن تا پایان سال ادامه داشته باشد.
وی بیان کرد: در پایان سال، نتایج اجرای طرح بررسی و بر اساس دستاوردها درباره توسعه آن به سایر شهرستانها تصمیمگیری خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تأکید بر اهمیت همراهی مردم گفت: اجرای موفق این برنامه نیازمند اعتماد و همکاری مردم است وامیدواریم با استمرار همراهی شهروندان، خدمات پزشکی خانواده و نظام ارجاع به شکل مطلوب اجرا شود.
شریفی افزود: اجرای طرح در بویراحمد در مرحله آزمایشی قرار دارد و نتایج اولیه رضایتبخش بوده است و امیدواریم با رفع نواقص و تقویت زیرساختها، زمینه اجرای موفق آن و توسعه برنامه به سایر شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد فراهم شود.
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