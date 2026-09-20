صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی کشور گفت: طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام مورد انتظار است، اما در برخی مناطق شاهد افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، وزش باد شدید و گردوخاک خواهیم بود.

وی افزود: امروز (یکشنبه، ۲۹ شهریور) در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و گاهی رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی سه روز آینده در برخی نقاط شرق، شمال شرق و غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

آخرین وضعیت هوای تهران؛ هشدار زرد برای وزش باد شدید و گردوخاک

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز ۲۹ شهریور صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود. همچنین در بعضی ساعات افزایش ابر و افزایش باد، با احتمال وزش باد شدید، رخ خواهد داد.

ضیائیان ادامه داد: حداقل دمای تهران امروز ۲۳ درجه و حداکثر دمای پایتخت ۳۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی برای وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوای تهران تصریح کرد: براساس این هشدار، طی امروز در مناطق مرکزی، نیمه‌غربی و جنوبی استان تهران در بعضی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اظهار کرد: در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات استان تهران نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: همچنین براساس این هشدار، احتمال خیزش گردوخاک، کاهش موقت دید و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی استان تهران و شهر تهران وجود دارد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: انتقال موقت گردوخاک از استان‌های همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی استان تهران نیز دور از انتظار نیست.