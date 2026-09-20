ضرورت تبیین جوانی جمعیت و توانمندسازی بانوان در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، فاطمه دانش‌یزدی در نشست تخصصی با مشاوران امور بانوان فرمانداری‌های استان یزد، از ارائه گزارش‌های عملکرد شهرستان‌ها تقدیر و بر رصد مستمر دستاوردها تأکید کرد.

وی واگذاری زمین و تسهیلات مرتبط با فرزندآوری را از محورهای حمایتی حوزه جمعیت دانست و گفت: حمایت‌های به‌موقع می‌تواند در مسیر تحقق اهداف جوانی جمعیت مؤثر باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد همچنین با اشاره به دغدغه‌های بانوان شاغل، پیگیری موضوع عائله‌مندی و ایجاد تعادل میان اشتغال و خانواده را از برنامه‌های این مجموعه عنوان کرد.

دانش‌یزدی بر برگزاری رویدادهای علمی و تخصصی برای تبیین ضرورت‌های جوانی جمعیت تأکید کرد و افزود: استفاده از رویکردهای علمی و برگزاری نشست‌های تخصصی می‌تواند به گفت‌وگو و آگاهی‌بخشی در این زمینه کمک کند.

وی ارتقای مهارت‌های شغلی و اجتماعی بانوان را از دیگر اولویت‌ها دانست و بر گسترش هدفمند برنامه‌های آموزشی در شهرستان‌های استان تأکید کرد.

در پایان این نشست، مشاوران امور بانوان فرمانداری‌های شهرستان‌های استان یزد گزارش عملکرد ۶ ماهه نخست سال را ارائه و برنامه‌های خود تا پایان سال را تشریح کردند.