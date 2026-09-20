به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی قلعه‌نویی، ملی‌پوش والیبال ساحلی ایران، پس از پیروزی مقابل مالدیو در نخستین گام از بازی‌های آسیایی گفت: همیشه بازی اول، بازی سختی است و باید بتوانی آن را کنترل کنی. اوایل ست، مالدیو پایاپای بازی می‌کرد، اما رفته‌رفته همه چیز را کنترل کردیم. خدا را شکر که توانستیم آنها را شکست بدهیم.

قلعه‌نویی در خصوص بازی بعدی تیم گفت: رقیب بعدی ما بنگلادش است. این بازی زیاد سخت نیست و امیدوارم بتوانیم دو بر صفر شکست‌شان بدهیم. بازی مهم و حساس ما در مرحله گروهی مقابل ژاپن، میزبان مسابقات است. در این بازی برای سرگروهی می‌جنگیم و می‌خواهیم آنها را شکست بدهیم. ژاپن بازیکنانش را عوض کرده و این تیم اول آنهاست. آنالیز خوبی از این تیم انجام می‌دهیم و وقت هم داریم. ان‌شاءالله می‌رویم که در بازی آخر، این تیم را شکست بدهیم.»

ملی‌پوش والیبال ساحلی ایران در پاسخ به این سؤال که آیا بازی مقابل میزبان سخت نیست، اظهار داشت: سخت است، اما ما ایران هستیم و هرچه تماشاگر بیشتری بیاید، ما بهتر بازی می‌کنیم. البته یار من کمی مصدومیت دارد، ولی با غیرت و انگیزه است. چند روزی زمان داریم تا برای بازی با ژاپن این مصدومیت را بهبود ببخشیم. اگر بدشانسی نیاوریم و دو تیم از ایران که اینجا هستیم با یکدیگر برخورد نکنیم، شک نداشته باشید که ۹۹ درصد جزو چهار تیم خواهیم بود و ان‌شاءالله یک مدال خوشرنگ کسب خواهیم کرد.

او درباره تشابه اسمی‌اش با سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان نیز گفت: بله، تشابه اسمی است و هیچ نسبتی با ایشان ندارم، اما برای آقای قلعه‌نویی و همه مردم ایران آرزوی سربلندی دارم.