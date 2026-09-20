ایران از دیوار چین رد نشد؛ امیدها همچنان صدرنشین ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال امید ایران و چین در دومین بازی خود از مرحله گروهی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا صبح امروز یکشنبه ۲۹ شهریور در ورزشگاه ویو کاریا با قضاوت فیرداوس نورسافاروف ازبکستانی از ساعت ۰۸:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد تا هر دو تیم در جدول گروه B چهار امتیازی شوند و ایران به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار دارد.

ترکیب ایران:

محمد خلیفه، دانیال ایری، امین حزباوی، فرزین معامله‌گری، ابوالفضل کوهی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۸۶- قاسم لطیفی)، اسماعیل قلی‌زاده (۶۲- سعید سحرخیزان)، عباس کهریزی (۴۰- یوسف مزرعه)، مبین دهقان، امیرحسین حسین‌زاده (۸۶- مسعود محبی) و پوریا شهرآبادی (کارت زرد) (۶۲- کسری طاهری)

ترکیب چین:

لی هائو، هو هاتئو، لیو هائوفان، ژو چن ژی، ژانگ ژی، هی یی ران (کارت زرد)، ژو بین، وو ژی، مائو وی ژی، ژانگ یونینگ و وانگ یودونگ

شاگردان حسین عبدی در این نیمه مالکیت بیشتری نسبت به حریف داشتند و بیشتر دقایق بازی را در زمین چین سپری کردند، اما در ایجاد موقعیت‌های جدی و باز کردن دروازه حریف ناکام ماندند. چینی‌ها نیز با وجود در اختیار نداشتن توپ، توانستند دروازه خود را بسته نگه دارند.

تساوی دو تیم در نیمه اول

عباس کهریزی پس از یک همکاری خوب با هم‌تیمی خود در دقیقه ۳ در سمت راست زمین، توپ را به محوطه جریمه چین ارسال کرد که پس از یک رفت‌وبرگشت، توپ به فرزین معامله‌گری در پشت محوطه رسید و این بازیکن با شوتی از راه دور دروازه حریف را تهدید کرد، اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت.

امیرحسین حسین‌زاده پس از توپ‌ربایی در پشت محوطه جریمه چین صاحب موقعیت شد و در دقیقه ۲۴ اقدام به شوتزنی کرد که ضربه خطرناک او با فاصله اندکی از بالای دروازه حریف عبور کرد.

تعویض اجباری برای ایران

عباس کهریزی در دقیقه ۴۰ به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و یوسف مزرعه جای او را در ترکیب تیم امید ایران گرفت تا نخستین تعویض شاگردان حسین عبدی به صورت اجباری انجام شود.

در دقایق باقی‌مانده نیمه نخست نیز ایران تلاش کرد با حفظ مالکیت توپ و افزایش فشار روی دروازه چین به گل برسد، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشت تا دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

شروع هجومی ایران در نیمه دوم

بازیکنان تیم امید ایران که برای کسب پیروزی و سه امتیاز این دیدار تلاش می‌کردند، نیمه دوم را هجومی آغاز کردند و خیلی زود برای رسیدن به گل فشار روی دروازه چین را افزایش دادند.

در دقیقه ۴۷، فرزین معامله‌گری از پشت محوطه جریمه چین اقدام به شوتزنی کرد، اما ضربه او دقت لازم را نداشت و از کنار دروازه حریف به بیرون رفت.

چین نیز در دقیقه ۴۹ روی یک حمله صاحب موقعیت شد و وانگ یودونگ با شوتی از داخل محوطه دروازه ایران را هدف قرار داد، اما ضربه او توسط دروازه‌بان ایران مهار شد. لحظاتی بعد همین بازیکن یک ضربه کرنر برای چین به دست آورد و در ادامه، وو شی در دقیقه ۵۰ با شوتی خطرناک تیرک افقی دروازه ایران را به لرزه درآورد.

در دقیقه ۵۷، امیرحسین حسین‌زاده فرصت شوتزنی پیدا کرد، اما ضربه او از چارچوب دروازه چین خارج شد.

حسین عبدی برای تغییر شرایط تیمش در دقیقه ۶۲ دست به دو تعویض زد و سعید سحرخیزان به جای سعید اسماعیلی قلی‌زاده و کسری طاهری به جای پوریا شهرآبادی وارد زمین شدند.

در دقیقه ۶۶، ایران بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت؛ پس از به دست آمدن یک ضربه کرنر، فرزین معامله‌گری توپ را ارسال کرد و در ادامه دانیال ایری اقدام به شوتزنی کرد، اما ضربه این بازیکن توسط مدافعان چین بلوکه شد.

در ادامه و در حالی که بازیکنان ایران برای رسیدن به گل تلاش می‌کردند، در دقیقه ۶۷ امیرمحمد رزاقی‌نیا مرتکب خطا شد و داور به نفع چین اعلام خطا کرد.

در دقیقه ۶۸، چین صاحب یک ضربه کرنر شد که وانگ یودونگ آن را ارسال کرد اما مدافعان ایران توپ را از محوطه جریمه دور کردند.

در دقیقه ۷۱، هوتائو هی روی یوسف مزرعه مرتکب خطا شد و بازی با ضربه ایستگاهی به سود ایران دنبال شد. یک دقیقه بعد، وانگ یودونگ از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

در دقیقه ۷۲، ژانگ یونینگ در موقعیت آفساید قرار گرفت و فرصت حمله چینی‌ها از دست رفت.

در دقیقه ۷۳، ضربه مبین دهقان از داخل محوطه خطرناک بود اما از بالای دروازه چین به بیرون رفت.

در دقیقه ۷۶، فرزین معامله‌گری اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او توسط مدافعان چین بلوکه شد و در ادامه ایران در دقیقه ۷۷ صاحب کرنر شد که امیرحسین حسین‌زاده آن را ارسال کرد.

چینی‌ها نیز در این دقایق با خطاهای متعدد تلاش داشتند جریان بازی را کنترل کنند و در دقیقه ۷۷ امیرحسین حسین‌زاده روی وانگ یودونگ مرتکب خطا شد. یک دقیقه بعد نیز حسین‌زاده روی یانگ شی خطا کرد.

در دقیقه ۷۹، امیرمحمد رزاقی‌نیا مرتکب خطا شد و بازیکنان چین صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند. در این صحنه مائو ویجی خطا را از حریف گرفت.

در دقیقه ۸۶، ایران بار دیگر صاحب ضربه کرنر شد و فرزین معامله‌گری توپ را ارسال کرد، اما این فرصت نیز برای شاگردان حسین عبدی به گل تبدیل نشد تا بازی همچنان بدون گل دنبال شود.

مسعود محبی در لحظات پایانی بازی در موقعیتی تک به تک با دروازه بان چین می توانست گلزنی کند که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دیگر بازی گروه B تیم های فوتبال امید امارات و کره شمالی از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.